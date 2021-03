Pád vlády nebol nikdy bližšie! Matovičovo šaškovanie u Čaputovej a 5 scenárov ďalšieho vývoja

Ešte sme neboli bližšie k povaleniu vlády! Po tom, čo strany SaS a Za ľudí požadujú odchod Igora Matoviča (47) z postu premiéra, jeho poslanecký klub sa postavil na zadné a o jeho abdikácii nechce ani počuť.

Zo strany koaličných partnerov to považujú za neférový krok. Ak však neústupia, z vládneho štvorlístka tieto dve menšie strany odídu. Konflikt hasí už niekoľko dní aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá si včera na koberček pozvala predsedu vlády aj šéfa liberálov Richarda Sulíka.

Nechcú vládu pod taktovkou Igora Matoviča. Takýto odkaz premiérovi vyslali v pondelok strany SaS aj Za ľudí. Nesplnenie tejto ich ultimatívnej požiadavky bude mať za následok ich odchod z vládneho kabinetu. Paradoxne, po tejto výzve k abdikácii došlo, ale v strane Sme rodina, ktorá celú situáciu označila za cirkus. Postu sa nečakane vzdal minister práce a sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. „Jeho odchod z funkcie zvýši tlak na premiéra Igora Matoviča,“ povedal Richard Sulík pre TA3. Demisia Krajniaka ho podľa jeho slov prekvapila a dozvedel sa o nej z tlačovej konferencie.

Ako dodal, to, že o svojom zámere vopred neinformoval koaličných partnerov, nepovažuje za šťastné riešenie. Nie je vylúčené, že o pár dní ho bude nasledovať aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Tá si v prípade, že Matovič zostane premiérom, nevie predstaviť fungovať v jeho kabinete ďalej. „Stojí pred veľmi ťažkým rozhodnutím, chápem, že má veľmi silný mandát, ja len dúfam a verím, že ako veľký štátnik toto veľké rozhodnutie a dilemu v živote zvládne,“ povedala v relácii Zuzany Kovačič Hanzelovej.

OĽaNO ustúpiť nechce

Klub strany OĽaNO za svojím predsedom stojí a jeho výmenu si zatiaľ nepripúšťa. „Len OĽaNO sa má pozrieť do svojich radov? Ja vidím len ultimáta, my sme sa do zrkadla pozreli,“ povedal v relácii Braňa Závodského predseda klubu Michal Šipoš s tým, že ukazovať prstom na jedného človeka nie je fér. „My sme si odchodom Mareka Krajčího splnili, čo sme mali, naplnili sme dohodu a dodatočné požiadavky považujem za nefér,“ prízvukoval Matovičov poslanec Kristián Čekovský. Jedným dychom však dodávajú, že nechcú predčasné voľby.

„Darmo sa tu tešia predstavitelia Smeru a Hlasu, ako sa dostanú naspäť k moci. Nedostanú sa,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď s tým, že predčasné voľby sú červená línia, za ktorú OĽaNO nepôjde. On sám by v prípade výmeny predsedu vlády o tento post záujem nemal. „Ak mám pokračovať vo vládnej pozícii, budem veľmi rád pokračovať v pozícii ministra obrany. Osobne nemám ambíciu ani chuť ísť v tomto čase robiť predsedu vlády,“ dodal.

V tejto súvislosti sa ako náhrada za Matoviča skloňuje meno ministra financií Eduarda Hegera, ktorého si vedia na tomto poste predstaviť SaS aj remišovci.