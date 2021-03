Uvedomuje si premiér vážnosť situácie? Jednoznačná odpoveď Remišovej

Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová je za to, aby sa premiér stretával s poslaneckými klubmi aj v budúcnosti.

Mohli by sa stretávať pred každou schôdzou Národnej rady SR (NR SR). Povedala to médiám v parlamente. Poslanecký klub strany Za ľudí sa dnes stretol s predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽaNO). Podľa Remišovej to bolo potrebné stretnutie.

„Diskusia bola úprimná a otvorená,” povedala s tým, že aj premiér si uvedomuje vážnosť situácie, v akej sa nachádza nielen koalícia, ale aj Slovensko. Krízu podľa jej slov za koalíciu nevyrieši prezidentka ani opozícia. Je to kríza koalície a strany koalície ju musia aj vyriešiť.

Šéfka Za ľudí doplnila, že ich stanovisko komunikovali premiérovi už v pondelok 15. marca. Podľa jej slov sa na stanovisku nič nezmenilo, teda stále trvajú na odchode Matoviča z funkcie predsedu vlády.