Svetový unikát, ktorý nemá nik na svete: Djokoviča dojal darček od pouličného umelca

Pre Srbsko a Srbov je Novak Djokovič (33) ikonou, ktorej treba vzdávať hold.

Poslednou príležitosťou na to bolo jeho rekordných 311 týždňov na poste svetovej jednotky. Na jeho počesť horeli v Belehrade svetlice, tlačili sa davy, no zverenca Mariána Vajdu najviac dojal celkom iný darček.

A to mozaika s Noleho podobizňou, ktorú vyskladal pouličný umelec Andrej Josifovski v areáli Djokovičovho tenisového centra v belehradskej štvrti Dorcol. Na obraz široký 2,7 metra a vysoký 3,8 metra použil 2 777 tenisových loptičiek. Prečo toľko? Je to počet dní, ktoré sedí Novak na tenisovom tróne. Dielo, ktoré sa rodilo tri dni a tri noci, si prišiel Nole prevziať osobne a Josifovskému, pre ktorého to bola veľká výzva vzhľadom na krátky čas realizácie, vzdal pre zmenu hold on. „Takéto niečo nemá fakt nik. Je to svetový unikát,“ vyhlásil.