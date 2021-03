Švédsko nasadilo útočnú zbraň číslo jedna: Zlatan hlási návrat do repre

Prvýkrát po takmer päťročnej prestávke sa do švédskej futbalovej reprezentácie vracia skúsený útočník Zlatan Ibrahimovič.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tréner národného tímu Janne Andersson ho zaradil do nominácie na marcové súboje v kvalifikácii o postup na MS 2022, súpermi Švédom budú 25. a 28. marca výbery Gruzínska a Kosova, v posledný marcový deň si zmerajú sily v príprave s tímom Estónska. Súpermi Švédov na júnovom európskom šampionáte sú Slováci, okrem nich aj Poliaci a Španieli.

"Návrat Boha," napísal na margo svojho návratu do reprezentácie 39-ročný Ibrahimovič na twitteri. Opora talianskeho klubu AC Miláno zatiaľ naposledy reprezentovala svoju vlasť na ME 2016. V rokoch 2001 až 2016 nastúpil Ibrahimovič v najcennejšom drese v 112 dueloch a strelil v ich 62 gólov. Aj bez neho sa reprezentácia Švédska na MS 2018 v Rusku prebojovala do štvrťfinále.

"V prvom rade, Zlatan je skvelý futbalista. Najlepší, akého sme vo Švédsku mali. Je to skvelé, že sa rozhodol vrátiť do reprezentácie," komentoval kouč Andersson. Dodal tiež, že jeho skúsenosti na ihrisku sú neoceniteľné a jeho vplyv na spoluhráčov značný. Zlatan Ibrahimovič pred pôsobením v Miláne hral v USA za Los Angeles Galaxy, predtým aj za Manchester United, PSG, FC Barcelona, Inter Miláno, Juventus Turín, Ajax Amsterdam a rodné Malmö. Ak v tíme Švédska nastúpi, stane sa najstarším futbalovým reprezentantom v histórii svojej krajiny.