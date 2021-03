Sulík mieri za prezidentkou, zavolal aj Kolíkovú: Šéfka Za ľudí Remišová to zatrhla

Predseda SaS a vicepremiér Richard Sulík sa v utorok chystá k prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Pre TASR to potvrdil hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Sulík oslovil v tejto súvislosti aj ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí). Tá s ním však do paláca nejde. "Potrebujeme konzultovať ďalší postup, ktorý nutne musí byť v súlade s Ústavou SR. Preto som oslovil pani ministerku spravodlivosti," vysvetlil pozvanie Kolíkovej Sulík.

Účasť Kolíkovej na prijatí u prezidentky vyvrátil hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. Pre TASR uviedol, že ministerka to na utorok nemala ani nemá plánované. Rovnako to potvrdilo tlačové oddelenie strany Za ľudí. Pre TASR dodalo, že pozvanie do paláca nemá ani predsedníčka strany Veronika Remišová.

Kolíková vysvetlila, že po Sulíkovom telefonáte kontaktovala predsedníčku strany Za ľudí. Tá sa s tým podľa jej slov nestotožnila. "Tým je to pre mňa vybavené," dodala Kolíková. Na otázku, prečo ju Sulík pozýval, odpovedala, že chcel zrejme vedieť, aké sú ústavnoprávne možnosti aj vzhľadom na rôzny zvrat udalostí a aký by bol ďalší technický postup.

Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V, napätie v koalícii je dlhodobo. Prispievajú k nemu najmä konflikty medzi Matovičom a Sulíkom. Všetky štyri vládne strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády, žiadali odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) aj premiéra Matoviča. Krajčí už demisiu podal.

SaS a Za ľudí v pondelok (15. 3.) oznámili, že žiadajú demisiu premiéra. Remišová aj Sulík sú ochotní vzdať sa funkcií vo vláde. SaS povedala, že ak Matovič neodstúpi, strana odíde z vlády. Za ľudí pripúšťa rovnaký scenár. Ministerka spravodlivosti Kolíková jasne vyhlásila, že pod Matovičovým vedením už vo vláde nezostane, nevie tam presadzovať reformy.

Hnutie Sme rodina nazvalo dianie v koalícii cirkusom, minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) oznámil svoju demisiu. Hovorí o geste pre čo najskoršie ukončenie krízy. OĽANO naďalej odmieta predčasné voľby a trvá na tom, že demisiou Krajčího splnilo požiadavky na rekonštrukciu vlády.