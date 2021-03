Naď hlása, že OĽaNO predčasné voľby nedopustí: Smer a Hlas sa tešia zbytočne

Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) urobí všetko pre to, aby predčasné voľby neboli.

Nedopustí tiež ani návrat „mafie Smerohlasu“. Médiám to v parlamente povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Doplnil, že diskusia pokračuje tak, že sa mení z hodiny na hodinu. Ako zdôraznil, k diskusii pristupujú v hnutí seriózne. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) podľa neho počúva názory svojich politických partnerov aj vo vnútri v hnutí.

„Darmo sa tešia rôzni predstavitelia Smeru a Hlasu, ako sa dostanú naspäť k moci. No nedostanú sa,“ zdôraznil. Naď podľa jeho slov nemá ambíciu ani chuť byť predsedom vlády. Ktokoľvek by bol na tejto pozícii, mal by to podľa neho nesmierne ťažké. Doplnil, že ponuka stať sa premiérom neprišla a keby áno, poďakoval by za ňu. „Ak mám pokračovať vo vládnej pozícii, tak budem veľmi rád pokračovať na pozícii ministra obrany, kde mám rozbehnuté veci,“ dodal.