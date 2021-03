Legendárny herec a spisovateľ Milan Lasica je neodmysliteľnou súčasťou úsmevnej relácie Zlaté časy, kde svojimi vtipnými a nesmierne trefnými hláškami baví nielen divákov, no aj samotnú moderátorku. Inak tomu nebude ani tentokrát, kedy pri otázke Eni Vacvalovej, či niekedy v minulosti recitoval aj pred kamerami, dokázal nielen svoj zmysel pre humor, no aj pre improvizáciu. Zabavte sa na jeho slovách, no aj na relácii Zlaté časy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.