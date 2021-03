Sexica Zuzana Žilinčíková je známa z mnohých televíznych show. Najnovšie si Zuzanita zahrá epizódnu postavu športovkyne, bývalej basketbalistky Zuzy, ktorá si hľadá prácu cez agentúru Nový život. S Alexandrom Bártom - futbalistom Paľom sa pozná zo svojej športovej kariéry. On sa jej rozhodne pomôcť, ale jediné, čím vie Zuza na prvý pohľad upútať, sú jej mega prsia. A to musí využiť. Podarí sa jej to? Sledujte Nový život v utorok o 20:35 na JOJke.