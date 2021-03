Zarážajúci výsledok pátrania ženy po rodičoch: Môj otec bol na zozname FBI medzi najhľadanejšími ľuďmi

Adoptovaná žena sa chcela dozvedieť pravdu o svojich biologických rodičoch. Zistenie, aké by jej nenapadlo ani v najšialenejšom sne.

Kathy Gillcrist (63) vždy uvažovala nad tým, aký by bol jej život, ak by sa jej mama nevzdala po pôrode. "Hlások v hlave mi vždy hovoril, že som adoptovaná a mala by som zistiť niečo o svojich súrodencoch alebo príbuzných," priznala v rozhovore pre televíziu WECT. Kathy sa v roku 2017 rozhodla pre DNA test. Vďaka nemu našla svoju sesternicu Susan Gillmor. "Boli sme nadšené z toho, aké sme si podobné," povedala Susan čím narážala aj na fakt, že obe sú učiteľky.

Ženy sa okamžite spriatelili a tak Susan pomáhala sesternici získať viac odpovedí. Kathy podstúpila ďalší test DNA, ktorý mal odhaliť viac o jej mame. Najviac otáznikov však viselo nad identitou otca. Napokon sa však dopátrala k menu William Bradford Bishop Jr. Kathy bola prekvapená, keď zistil, že po jej biologickom otcovi pátra FBI od roku 1976. Čelí totiž obvineniu z brutálneho zabitia svojej manželky († 37), matky († 68) a troch synov.

Agent FBI Charles Adams prezradil hrozivý detail prípadu. "Bol schopný zobrať kladivo a udrieť space deti do hlavičiek a tvárí. Išlo skutočne o brutálny trestný čin." Podľa úradov potom naložil pozostatky svojej rodiny a odviezol ich na viac ako 500 kilometrov vzdialené miesto. "Vykopal plytkú jamu, do ktorej vložil telá a potom ich podpálil," píše sa v správe FBI. Bishopove auto sa neskôr našlo v parku Great Smokey Mountains. Vo vnútri nechal mapy a informačné brožúry pre turistov. FBI charakterizovala muža ako zanieteného turistu s rozsiahlymi skúsenosťami s kempovaním, čo im sťažuje vypátranie. Bishop trpel poruchami spánku a pred vraždami bol hospitalizovaný na psychiatrii. V roku 2014 ho zaradili do zoznamu najhľadanejších ľudí. O štyri roky neskôr ho zo zoznamu vyškrtli kvôli inému mužovi, no FBI po ňom stále pátra.

Kathy si v rozhovore zaspomínala na deň, keď zistila pravdu o otcovi. "Len som sa zasmiala. V mojej adoptívnej rodine máme veľký zmysel pre humor a pomyslela som si, "samozrejme môj otec je vrah"." Okrem DNA našla mužova rodina fotky, po ktorých bola Kathy úplne presvedčená, že je to pravda. "Podobám sa s nimi. Nielen výzorovo ale aj vlastnosťami. Vtedy mi to bolo jasné,"dodala. Počas pátrania zistila, že má aj sestry. Jej mama dala na adopciu tri deti. Súrodenci veria, že sa ich vzdala, aby im poskytla lepší život.

Bishop by bol dnes osemdesiatnik. Kathy verí, že stále žije. Ovládal niekoľko jazykov a údajne sa objavili správy, že odišiel do Európy. Podľa jeho dcéry tam začal nový život a možno aj založil novú rodinu.