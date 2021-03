Žena brala antikoncepciu, otehotnela s trojičkami: Tvrdá pravda o tom, čo bude nasledovať

Amy Maxey (28) z britského mesta Rushton brala pravidelne a poctivo antikoncepčné tabletky.

Mladá žena sa začala cítiť zle a veľmi unavene, v tom čase prespala 12-14 hodín denne. Spravila si tehotenský test s prekvapivým výsledkom – je v tom. Nahlásila si termín na ultrazvuk, kde šoky pokračovali. ,,Prvá pani povedala, že tam sú dve bábätká, ale zavolala si druhú pani, aby sa na to pozrela. Tá povedala, že sú tri. Neviem, ako to opísať. Moje pocity boli: ,Čo do pekla? To je šialené´,“ povedala pre Daily Mail Amy.

Doktorka ju varovala, že z trojičiek nemusia prežiť všetky bábätká. Po vyšetrení sa Amy začala cítiť lepšie a mala aj viac energie. Predpokladala, že to môže byť tým, že by sa jedno z detí prestalo vyvíjať, ale opak bol pravdou. Všetky tri bábätká sú zdravé a čoskoro sa vypýtajú na svet. Mladá žena, ktorá býva so sestrou, však musí riešiť hneď viacero problémov.

Bude slobodná mamička trojičiek, keďže s ich otcom pár netvorí. Amy má obavy, že si nebude môcť dovoliť výchovu troch detí a všetko potrebné. Dúfa preto, že sa po pôrode vráti aspoň na tri dni týždenne do svojej práce v autoopravovni. Počas týchto dní by trojičky varovala jej nevlastná mama.

Amy by mala tri dcérky porodiť medzi 32. a 34. týždňom tehotenstva. ,,Je to v poriadku, len budú veľmi maličké,“ hovorí nastávajúca mamička, ktorá chodí na ultrazvuk každé dva týždne. Dve z trojičiek sú identické dvojičky, tie chce Amy pomenovať Ocean a Harlow. Tretie dievčatko dostane meno Ivy-Gray.