Svetová zdravotnícka organizácia o prísnych COVID opatreniach v pôrodniciach: Pre tieto bábätká môžu mať smrteľné následky!

Prísne pravidlá platné na pôrodníckych oddeleniach, ktoré majú zabrániť šíreniu koronavírusu, môžu mať smrteľné následky pre predčasne narodené deti.

V utorok to vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA. WHO uviedla, že liečivé účinky fyzického kontaktu medzi rodičmi a ich predčasne narodeným bábätkom ďaleko prevyšujú riziko nákazy koronavírusom. Mnohé krajiny totiž zaviedli počas pandémie zákaz takéhoto kontaktu - čo je však na škodu novorodencom, zdôraznila WHO.

Organizácia odporúča pre predčasne narodené dojčatá a novorodencov s nízkou hmotnosťou metódu kengúr: jej súčasťou je dávať dieťa kožu na kožu matke alebo otcovi na hruď, a na čo najviac hodín denne. Okrem toho WHO odporúča aj dojčenie. Medzinárodný prieskum medzi zdravotnými sestrami a lekármi ukázal, že pandémia viedla k obmedzeniam v kontakte bábätiek s rodičmi. Až dve tretiny z 1120 opýtaných uviedli, že oddelia matku od dieťaťa, ak je matka pozitívne testovaná alebo je jej stav nejasný.

Modelový výpočet WHO ukázal, že riziko smrti v dôsledku obmedzeného kontaktu je o 65 percent vyššie než riziko, že dieťa sa prostredníctvom kontaktu smrteľne nakazí koronavírusom. Odborníčka WHO Ornella Lincettová na tlačovej konferencii povedala, že objímanie bábätka v náručí nielen zvyšuje šance na prežitie predčasne narodených detí, ale "takisto zmierňuje stres rodičov spôsobený covidom".