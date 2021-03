Počas útoku na Kapitol zahynul jeden policajt: Našli páchateľov? Šokujúce zistenie

Dvoch protestujúcich spomedzi podporovateľov Donalda Trumpa, ktorí v januári zaútočili na americký Kapitol, obvinili v pondelok z útoku sprejom proti medveďom na policajta, ktorý bol jednou z piatich obetí útoku. Informovala o tom agentúra AFP.

Policajt Brian Sicknick zomrel na následky zranení, ktoré utrpel počas nepokojov zo 6. januára, príčina jeho smrti však zatiaľ nebola potvrdená. Vyšetrovatelia vylúčili, že by zomrel na následky úderu, informoval v pondelok denník The Washington Post v súvislosti s predošlými správami, že ho do hlavy údajne udreli hasiacim prístrojom.

Ministerstvo spravodlivosti USA uviedlo, že dvoch mužov vo veku 32 a 39 rokov zadržali a obvinili okrem iného z útoku s použitím chemickej látky určenej na odplašenie medveďov. Neboli obvinení zo zabitia.

Videozáznam ukazuje jedného z mužov, ako "v pravej ruke drží kanister a mieri ním smerom k policajtom", uvádza sa v čestnom vyhlásení. Traja policajti vrátane Sicknicka "reagovali na postriekanie sprejom do tváre. Ustúpili, priložili si ruky k tvári a ponáhľali sa nájsť vodu na vypláchnutie očí".

Štyridsaťdvaročný Siknick sa vrátil do svojej kancelárie, kde skolaboval. Previezli ho do nemocnice a nasledujúci deň zomrel.

Počas útoku, pri ktorom sa demonštranti pokúsili narušiť formálne potvrdenie víťazstva prezidenta Joea Bidena nad Donaldom Trumpom v prezidentských voľbách, zahynulo celkovo päť ľudí.

Sicknickovi bola v tejto súvislosti preukázaná vzácna pocta, keď jeho rakvu vystavili v budove amerického Kongresu, kde mu vzdal úctu aj Biden.

Trumpa Snemovňa reprezentantov v rámci procesu ústavnej žaloby (impeachment) obvinila z podnecovania útoku na Kapitol, horná komora Kongresu, Senát, ho však od týchto obvinení oslobodil.