Magistrát povolal do boja s otravným hmyzom aj obyvateľov: Zopakuje sa v Bratislave invázia komárov?

Zháňajú posily! Bratislavský magistrát zapája do zneškodnenia komárov aj obyvateľov.

Vlaňajšia situácia bola totiž vo viacerých mestských častiach veľmi zlá, ba až kritická. Mesto sa tentoraz opäť rozhodlo pre biologický postrek. Kvôli správnej likvidácii nepríjemného hmyzu zriadilo novú pracovnú pozíciu - koordinátora biologickej regulácie komárov. Najnovšie hľadá aj posily z radov Bratislavčanov. Čo všetko by mali dobrovoľníci na starosti a kto to môže robiť?

Bude sa opakovať hororová situácia z minulého leta? Premnožené komáre boli totiž skúškou trpezlivosti pre viacerých Bratislavčanov, ktorých telá boli doslova posiate štípancami. Ak sa im tento rok chcete vyhnúť, mesto vyzýva, aby ste mu so zneškodňovaním vyciciavačov pomohli. Aj tento rok zvolilo biologický postrek za použitia larvicídu BTI. Inšpirovalo sa susedným Rakúskom, ktoré ho využíva už od roku 2005.

„Pridajte sa k nám aj vy, nebojácne dobrovoľníčky a dobrovoľníci, ktorí prechádzkami v prírode pomôžu s kľúčovým monitorovaním liahnisk nepriateľa. Bratislavské leto vás potrebuje!“ láka magistrát obyvateľov. Ak sa rozhodnete stať dobrovoľníkom, vašou úlohu bude odoberať vzorky z liahnisk a informácie zaslať cez aplikáciu do centrály. „Tieto dáta odborne vyhodnotíme a následne, podľa situácie, dáme pokyn na okamžitý eliminačný zásah nášmu dodávateľovi,“ prezradila hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová s tým, že aplikovať biologický postrek BTI bude iba dodávateľ a nie dobrovoľníci.

Tento rok aj za pomoci lietadiel či dronov. To, ako odoberať vzorky, sa pomocníci dozvedia na odbornom školení, kde sa naučia aj identifikovať liahniská. „Do terénu budú vybavení potrebnými pomôckami, odberovou žufankou,“ konkretizovala Rajčanová.

Situáciu monitorujú

Správne načasovanie biologického postreku by malo podľa mesta zničiť až sto percent lariev v liahnisku. V teréne je preto každý deň mestský hlavný biológ a aj nový mestský koordinátor biologickej regulácie komárov Tomáš Troško, ktorý podľa Rajčanovej tento mesiac nastúpil na oddelenie životného prostredia. Pomôcť by mal najmä s efektívnym nastevením systému postrekov. To, aká bude situácia s komármi tento rok, však nevedia presne predpovedať ani odborníci.

Podľa profesorky Alice Kočišovej z Univerzity veterinárskeho lekárstva a a farmácie v Košiciach to závisí od viacerých faktorov. „Najvýznamnejším faktorom ovplyvňujúcim vývin je teplota životného prostredia a tiež teplota substrátu (vody), v ktorom sa vyvíjajú. Závisí od nej nielen konečná dĺžka životného cyklu, ale aj schopnosť jednotlivých štádií prezimovať, dĺžka diapauzy a u niektorých druhov od nej závisí aj počet generácií založených za rok. Komáre sú vďaka malým rozmerom tela náchylné na vysychanie,“ uzavrela s tým, že dôležité sú aj vlhkosť a prúdenie vzduchu, nadmorská výška, sklon terénu, odlesňovanie či urbanizácia. Uprednostňuje však biologický spôsob zneškodňovania komárov.

Biologický postrek:

najprv je potrebný rozsiahly monitoring liahnisk komárov

aplikuje sa na larvy ešte pred tým, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre

musí byť použitý v presnom čase

skoršia alebo neskoršia aplikácia už na komáre nemá žiaden vplyv

je možné použiť ho aj v chránených oblastiach v treťom a štvrtom stupni ochrany

vyhubí iba komáre a nie ostatný hmyz

Chemický postrek: