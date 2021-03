Zverejnili detaily nového systému: Takto bude fungovať čakáreň na očkovanie! Môžu sa hlásiť aj mladší?

Po fiasku s objednávaním na presné termíny na očkovanie proti koronavírusu sa štát rozhýbal a predstavuje nový systém, ktorý má zabrániť stresom okolo vakcinácie.

Ministerstvo zdravotníctva ukázalo, ako má fungovať tzv. čakáreň na očkovanie, ktorej hlavným princípom je, že človek, pre ktorého spustili možnú registráciu, sa objedná do systému a ten mu následne, keď príde na rad, vygeneruje termín aj miesto očkovania. Celý proces by mali spustiť v priebehu nasledujúcich dní.

Prihlasovanie

Nový systém umožní prihlásiť sa na presný a práve voľný termín, ale hlavne do čakárne. Samotné prihlasovanie bude mať 4 kroky. V prvom bude výber jednej z možností podľa veku pre tie kategórie, ktoré sa už môžu očkovať - v súčasnosti sú to ľudia nad 60 rokov, zdravotníci alebo špeciálne kategórie napr. s chronickými ochoreniami. V ďalšom kroku sa človek identifikuje rodným číslom, poisťovňou, telefónnym číslom, e-mailom a adresou. V prípade seniorov bez mobilu a e-mailu bude možné zadávať kontakty blízkej osoby. Systém sa ešte stále vyvíja a pribudnúť by tam mala aj možnosť, že napríklad jeden manželský pár bude chcieť ísť na vakcináciu spoločne. Zatiaľ to tak nie je.

Nevyberáte si presný termín

Najväčší rozdiel oproti súčasnému systému prihlasovania je ten, že si človek nevyberá presný termín na očkovanie, ale prihlasuje sa len do tzv. čakárne. Tá mu neskôr vygeneruje termín aj miesto vakcinácie podľa bydliska či dostupnosti vakcín. Samotná čakáreň je už v poslednom kroku a tam sa vyberajú len preferované možnosti miesta, kde sa chcete očkovať - nemocnica, poliklinika či veľkokapacitné očkovacie centrá, ktoré sú už vo viacerých mestách.

Vygenerujú vám kód

Systém vygeneruje kód, ktorý vám príde e-mailom aj SMS správou. V zozname čakateľov môže byť človek niekoľko dní, prípadne týždňov v závislosti od dostupnosti vakcín a množstva objednaných ľudí. Termín na očkovanie príde cez SMS a e-mail minimálne dva dni vopred, aby ste sa na vakcináciu vedeli pripraviť. Termín chcú posielať čo najviac dní vopred.

Zmena miesta očkovania

V druhom formulári, nezávisle od toho prvého, sa bude dať napríklad meniť miesto, kde sa chcete dať očkovať. Všetko sa to bude dať robiť na základe PIN kódu, ktorý dostanete po registrácii do čakárne. Na výber bude zmena registračných údajov, alebo sa bude dať aj zrušiť termín, pokiaľ vám nevyhovuje, alebo sa ho nemôžete zúčastniť. Ak chcete odklad termínu napríklad pre chorobu, tak ten sa bude dať vybaviť aj cez telefón na call centre. V tom prípade zostanete v čakárni a dajú vám neskorší termín.

Prideľovanie termínov

Ľudia sa v čakárni nebudú môcť predbiehať a systém bude generovať termíny na očkovanie podľa vekových kategórií, ktoré majú prednosť. Nebude to takým spôsobom, že kto sa prihlási prvý, ten aj pôjde prvý na očkovanie. V prípade rovnakej vekovej kategórie sa však bude postupovať prednostne a skôr sa dostanú na rad tí, ktorí sa skôr zaregistrovali.

Mladšie skupiny sa zatiaľ nehlásia

Registrácia je povolená pre ľudí nad 60 rokov, mladšie ročníky sa zatiaľ prihlásiť do čakárne nebudú môcť. Kompetentní to vysvetľujú tým, že by šlo o zbytočne dlhé čakanie a ministerstvo bude vopred upozorňovať na otvorenie novej kategórie na registráciu. Rebríček ľudí, na akom mieste sa približne nachádza zaregistrovaný človek, nebude k dispozícii.

Vakcína sa nebude dať vybrať

Ministerstvo dopredu oznamuje, aký typ vakcíny dostanú jednotliví ľudia v stanovených vekových kategóriách. Napríklad v súčasnosti sa Pfizer a Moderna poskytujú ľuďom nad 70 rokov. Do tejto vekovej hranice sa očkuje vakcínou AstraZeneca. Ministerstvo upozorňuje, že „bezpečnosť pacienta je na prvom mieste, preto sa na Slovensku očkuje vakcínami, ktoré sú bezpečné a schválené odbornými autoritami“. Kompetentní tak nepredpokladajú, že budú odmietať prihlásení ľudia vakcíny na mieste, keďže už pri prihlasovaní budú vedieť, aký typ očkovacej látky dostanú.