Slobodná mamička našla originálny spôsob, ako zarábať: Rozkošné, čo stvára s dcérou

No nie sú krásne? Christy Orveland (33) z Floridy bola mamičkou na plný úväzok a na živobytie si zároveň zarábala ako čašníčka. Neskutočné, ako jej jeden nápad zmenil život.

Ako píše Mail online, Christy mohla vďaka svojej 7-ročnej dcére Elle dať výpoveď v práci. Dôvod je jednoduchý - stačilo sa iba nahodiť do rovnakého oblečenia, zapózovať pred fotoaparátom a zverejniť snímku na Instagrame. Kto by to bol povedal, že mamička vďaka roztomilým fotografiám so svojou dcérou získa viac ako 100-tisíc followerov na populárnej sociálnej sieti. Práve kvôli tomu mohla skončiť v práci a zarábať v online priestore.

Veď kto by sa na ne nechcel pozerať? Vyzerajú takmer úplne rovnako. Obe majú blond vlasy, krásne oči a tie zladené outfity jednoducho nemajú chybu. Christy sa predtým živila ako čašníčka, no už dlho snívala o lepšej pracovnej príležitosti. Najlepšie by bolo, keby mala niečo, vďaka čomu by mohla cestovať a stíhala sa venovať aj svojej dcérke. V súčasnosti môže veselo pracovať z domu a svojej fantázii dať úplnú voľnosť. "Je to ako sen. To, že to môžem robiť na plný úväzok prinieslo mne a mojej dcére lepší život," priznala Christy. "Vždy bolo mojím cieľom byť podnikateľkou, aby som mohla byť úspešným vzorom pre moju dcéru a zároveň s ňou mohla tráviť viac času," dodala influencerka.

Jej práca je však ich veľkou záľubou. Obe totiž milujú módu, a tak nemajú problém vyskúšať na sebe viacero outfitov a postaviť sa pred foťák. Ich instagramový účet bol čoraz populárnejší a časom ich oslovili s pracovnou ponukou aj isté značky. Okrem toho, že je to ich práca, majú pritom množstvo zábavy. "Je to niečo ako babský deň s mojou dcérou, keď sa obliekame a bavíme sa," vysvetlila mamička. „Myslím si, že náš obsah je úspešný, pretože je kreatívny, autentický a zábavný. Som to už dlhšie len ja a Ella, takže máme úžasné puto a myslím si, že je to vidieť," dodala. A má pravdu, je z nich nerozdeliteľné duo. Napriek tomu, že Christy často ukazuje svoju dcéru na sociálnych sieťach, snaží sa ju čo najlepšie chrániť pred nebezpečenstvom.