Zamestnanci pracovali bez rúšok a testov, podala si ich hliadka polície! Tvrdý odkaz zamestnávateľa

Pracovali bez rúšok, no polícia paradoxne rieši zamestnávateľa.

Traja pracovníci PPS Group v Detve odmietli nosiť počas šichty ochranné masky a nedali sa ani testovať. Vedenie fabriky si s nimi nevedelo rady, a tak zalarmovalo mužov zákona. Chlapi skončili s pokutami, ich nadriadení však museli vypovedať na policajnej stanici. Ako v ostatných firmách, aj v PPS Group od začiatku pandémie musia mať zamestnanci prekryté horné dýchacie cesty a platný negatívny antigénový test.

Traja pracovníci však od konca minulého roka podľa vedenia opakovane porušovali nariadenia. „Ide o prejav vôle a prekážku na ich strane, neprítomnosť ospravedlňujeme bez sankcií,“ uviedol Ľuboš Schwarzbacher, hovorca PPS Group. S rúškami to ale tak nie je. To potvrdil jeden z previnilcov, Pavel. „Testovať sa nechcem, bol som na neplatenom voľne. Rúško na pracovisku nosím, nedával som si ho v spoločenských priestoroch, príde mi to zbytočné,“ prezradil.

Vedenie na trojicu, ktorá rúška odmietala a nebola testovaná, niekoľkokrát zavolalo políciu. „Postupovali sme v zmysle prijatých opatrení, aby sme chránili väčšinu zodpovedných zamestnancov. Hliadka ich oboznámila o priestupku a požiadala o dobrovoľné opustenie priestorov,“ ozrejmil hovorca. Chlapi odišli, dostali pokuty od polície aj hygieny, no Pavel ani jednu nezaplatil a podal na nadriadených aj na mužov zákona trestné oznámenie.

„Polícia prijala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu obmedzovania slobody pobytu a vec je v štádiu preverovania,“ informovala policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Vedenie PPS pokladá prípad za absurdný. „Niečo je zle nastavené. Zjavné porušenia nariadení sa riešia mesiace a nepochopiteľné trestné oznámenie do niekoľkých dní. Niekto, kto koná v zmysle nariadení štátnych orgánov, je vypočúvaný v trestnom konaní a niekto, kto ich zámerne porušuje, si mesiace robí, čo chce,“ dodal Schwarzbacher. Previnilci sú práceneschopní a Pavel dostal výpoveď.