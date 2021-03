Fantastické správy od WHO: Súkromní darcovia venovali na boj s covidom poriadny balík

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzbierala vo forme súkromných darov na boj proti pandémii koronavírusu takmer 250 miliónov amerických dolárov (takmer 210 miliónov eur). S odvolaním sa na vyhlásenie WHO o tom v pondelok informovala agentúra AFP.

Jednotlivé štáty na boj proti nákaze koronavírusom, ktorá si od výskytu prvého potvrdeného prípadu koncom roka 2019 celosvetovo vyžiadala už viac ako 2,6 milióna obetí, prispeli miliardami eur, pripomína AFP.

Po tom, čo zaznamenala záujem o finančnú pomoc v pandemickej situácii aj zo strany širokej verejnosti, však WHO vytvorila pred rokom Fond solidárnej reakcie na COVID-19.

Do pondelka 15. marca - presne rok od založenia fondu - naň WHO prijala finančné dary vo výške 242 miliónov dolárov (203 miliónov eur) od viac ako 661 000 osôb, spoločností a rôznych organizácií. Túto skutočnosť WHO nazvala "bezprecedentnou ukážkou podpory".

Financie z fondu zdravotnícka organizácia OSN využila na zakúpenie ochranných a zdravotných pomôcok či testovacích súprav pre milióny zdravotníkov. Vyzbierané peniaze zároveň poslúžili na zrýchlenie výskumu vakcín, testov a liečiv, ako aj na pomoc pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ako sú migranti, či boj proti šíreniu dezinformácií spojených s pandémiou koronavírusu, priblížila WHO.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzdvihol štedrosť všetkých darcov, ktorá je podľa jeho vyhlásenia dôkazom, "čo všetko sme schopní spoločne dokázať v ťažkých časoch".

WHO tiež zdôraznila, že súkromné finančné dary sú "dôležitým zdrojom financovania" nástrojov na boj proti koronavírusu, avšak opätovne pripomenula, že cieľom organizácie je ďalej vyzbierať 1,96 miliardy dolárov (1,6 miliardy eur), ktoré WHO podľa vlastných slov potrebuje na vyrovnanie sa s pandemickou situáciou do konca roka 2021.