Niektoré krajiny hlásia problém so šaržou od britsko-švédskeho výrobcu: Prečo vznikla panika okolo vakcíny AstraZeneca?

Je bezpečná? Niektoré štáty EÚ dočasne pozastavili očkovanie svojich občanov vakcínou AstraZeneca, aby vyšetrili, či má očkovacia látka nejaký súvis s náhlym úmrtím pacientov z dôvodu výskytu krvných zrazenín.

Očkovacou látkou od britsko-švédskeho výrobcu sa na Slovensku zaočkovali napríklad tisíce pedagógov. Uplynulý vikend rozpútala paniku nešťastná reportáž RTVS o učiteľke, ktorá umrela po očkovaní. Keďže ministerstvo zdravotníctva následne podcenilo situáciu, medzi ľuďmi sa začali širiť panika. Podľa odborníkov na ňu však nie je dôvod, u nás sa očkuje inými šaržami.

Dôležité je, že problematická šarža ABV 5300, ktorej spojitosť s neželanými následkami vytvorenia trombóz naposledy hlásilo Dánsko, na Slovensko dovezená nebola. Upozorňuje na to aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Túto šaržu však dostalo 17 krajín. Navyše, podľa ŠÚKL žiadny podobný prípad s podozrením na trombembolické ochorenia po zaočkovaní AstraZenecou u nás neevidujeme.

„Podľa výsledkov predbežného preskúmania nič nenasvedčuje tomu, že by prípady trombózy boli spôsobené očkovaním,“ konštatuje ŠÚKL. Odborníci hovoria, že ide o špekulácie a treba počkať na výsledky šetrenia danej šarže. „ŠÚKL starostlivo monitoruje výskyt vedľajších príhod a postupuje v súlade so zisteniami,“ upokojuje infektológ Pavol Jarčuška. AstraZeneca vyhlásila, že nenašla dôkazy spojitosti medzi vakcínou a krvnými zrazeninami.

AstraZeneca v Európe

Už minulý týždeň očkovanie vakcínou pozastavilo Dánsko a postupne sa k nemu pridali aj ďalšie krajiny ako Nórsko, Island, Bulharsko, Rumunsko, Holandsko a včera aj Nemecko a Francúzsko. Prerušiť očkovanie touto vakcínou odporučili aj írski zdravotní experti. Rakúsko s Talianskom prestali pre podozrenie na nežiaduce vedľajšie účinky používať niektoré šarže vakcíny. Vakcináciu šaržou ABV 5300 vakcíny od firmy AstraZeneca pozastavili Rakúsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva a Luxembursko.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Vakcína AstraZeneca

vyvinutá britsko-švédskou farmaceutickou firmou AstraZeneca v spolupráci s Oxfordskou univerzitou

podľa štúdie zverejnenej v časopise The Lancet má priemernú účinnosť 70,4 %

účinnosť u seniorov nie je známa kvôli malému počtu dobrovoľníkov v klinických testoch

v súčasnosti prebiehajú klinické skúšania s vyšším podielom starších účastníkov, ktoré poskytnú viac informácií o účinnosti vakcíny

podáva sa dospelým vo veku 18 rokov a starším

očkovacia látka spôsobuje, že imunitný systém (prirodzená ochrana tela) vytvára protilátky a špecializované biele krvinky, ktoré pôsobia proti vírusu, čím poskytuje ochranu proti COVID-19

skladá sa z iného vírusu (adenovírusu), ktorý bol upravený tak, aby obsahoval gén na tvorbu spike proteínu SARS-CoV-2.

po podaní vakcína dodáva tento gén do buniek v tele. Bunky ho použijú na produkciu spike proteínu. Imunitný systém človeka potom rozpozná tento proteín ako cudzí a vytvorí protilátky a aktivuje biele krvinky), ktoré ho napadnú

Treba vyčkať na preverenie

Pavol Čekan, vedec

- Sú to len špekulácie, spojitosť medzi vakcínami a zrazeninami krvi nebola dokázaná. Treba vyčkať na preverovanie danej šarže. Šarže sa musia nanovo prekontrolovať. A to je dobré, tak by to malo fungovať. Je to transparentné. Vždy ide o konkrétnu šaržu a tá, s ktorou je problém, na Slovensko nebola dovezená.

Podozrivú šaržu nemáme

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

- Na Slovensko daná šarža nebola dovezená. V súlade so súčasne dostupnými informáciami, počet trombembolických komplikácií u očkovaných ľudí nie je vyšší ako u bežnej populácie. Ku dňu 9. 3. 2021 bolo zaznamenaných 22 prípadov trombembolických komplikácií u troch miliónov ľudí zaočkovaných vakcínou COVID-19 Vaccine AstraZeneca v Európskom hospodárskom priestore. ŠÚKL neeviduje podozrenie na trombembolické ochorenia ani iné vaskulárne ochorenia po vakcíne COVID-19 Vaccine AstraZeneca na Slovensku.