Veľký návrat? Ronalda v Juventuse už nechcú, môže ísť späť do Realu

Hráčov agent Jorge Mendes už mal nadviazať kontakt s madridským veľkoklubom!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

O návrate Cristiana Ronalda (36) sa čas od času šepká v pravidelných intervaloch.

Hamšík má problémy hneď po príchode do Švédska: Nenastúpil na zápas a netrénuje

Už sú to tri roky, čo hviezdny Portugalčan opustil Biely balet po parádnom marši v Lige majstrov a presťahoval sa do Turína. A hoci aj v drese Juventusu prekonával viacnásobný držiteľ Zlatej lopty jeden historický rekord za druhým, opakovane počúva na svoju adresu aj výčitky, že on je príčinou toho, že v turínskom veľkoklube nepanujú v šatni dobré vzťahy. Že tam nevládne tímový duch, ktorý je základom úspechu.

Nečudo, že sa začali objavovať chýry, že Cristiano vydrží v Turíne len do konca sezóny. Portál marca.com dokonca tvrdí, že spomedzi záujemcov o jeho služby má šancu jediný, a to Real Madrid. Tento klub by bol najlepším riešením všetkých Portugalčanových problémov. Aj futbalových, aj súkromných. Jeho Georgina sa neraz vyjadrila, že doma sa cíti len v Madride. No a tam vraj už prebehli prvé rozhovory agenta a vedenia kráľovského veľkoklubu a nebude dlho trvať dlho a rozhodne sa o osude CR7.