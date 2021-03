Hamšík má problémy hneď po príchode do Švédska: Nenastúpil na zápas a netrénuje

Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sa nezúčastnil prípravného zápasu v drese svojho nového zamestnávateľa IFK Göteborg.

Hamšík síce absolvoval prvý tréning s mužstvom, avšak zo Švédska následne prišla zlá správa. Marek má problémy s lýtkom a nie je jasné, aký je rozsah zranenia.

Oficiálna stránka klubu uvádza, že 33-ročný kapitán Slovenska pociťoval bolesti a musel ísť na ďalšie pozorovania. „Vôbec neviem, čo sa stalo a ani ako sa cíti. Plochu opustil pred koncom tréningu. Teraz je na pozorovaní a netrénuje,“ povedal tréner FK Göteborg Nilsson.

Prípadné komplikácie Hamšíka by znamenali veľký škrt cez rozpočet nielen preňho a pre švédsky klub, ale aj pre slovenskú reprezentáciu. Opora tímu vedeného trénerom Tarkovičom sa šla do Švédska rozohrať pred európskym šampionátom. Slovensko navyše ešte v marci čakajú tri stretnutia kvalifikácie na MS 2022 a absencia Hamšíka by bola pre tím veľkou stratou.