Španielsko ide do toho ako prvá krajina na svete: Štvordňový pracovný týždeň!

Zamestnanie len od pondelka do štvrtka?

Španielsko sa stane prvou krajinou na svete, ktorá si vo veľkom odskúša štvordňový pracovný týždeň. Ide o nápad, ktorý v teoretickej rovine existuje už dlhé roky a má množstvo priaznivcov, no žiadna krajina sa doňho zatiaľ nehrnie. Fakty hovoria jasne. Práce v mnohých sektoroch rapídne ubúda. Naopak, ľudí, ktorí chcú pracovať, je čoraz viac. Navyše, tieto nožnice sa budú stále viac roztvárať.

Španielsko je prvou krajinou, ktorá si povedala „a dosť!“ a chce si odskúšať, ako by to vyzeralo, keby ľudia chodili do práce nie päť, ale len štyri dni v týždni. V pilotnej fáze by sa mal projekt týkať podnikov, ktoré o to samy prejavia záujem. Bližšie podrobnosti zatiaľ nie sú k dispozícii, no podľa pôvodného návrhu by mal projekt trvať až tri roky. Počas prvého bude štát uhrádzať podnikom 100, v druhom 50 a v treťom 33 percent prípadného ušlého zisku.

Celý projekt by sa podľa španielskych médií mohol spustiť už na jeseň. Pokusy so štvordňovým pracovným týždňom sa už uskutočnili vo viacerých krajinách. Šlo však skôr o experimenty na úrovni jednotlivých podnikov, nie celého štátu. Takmer všetky doterajšie pokusy mali prekvapivo dobré výsledky. „Štvordňový pracovný týždeň je dobrý pre ekonomiku, pre zamestnancov aj pre životné prostredie. Nie je na ňom nič, čo by sme nemohli mať radi,“ argumentuje britský aktivista Joe Ryle, ktorý skrátenie pracovného týždňa propaguje už dlhé roky.