Šéf fanklubu Petry Vlhovej má zriedkavé povolanie: Aha, kto jej nosí šťastie

Túto pozíciu mu závidí nejeden slovenský fanúšik. Miroslav Ledecký je v civilnom živote predsedom Slovenskej komory kominárov. Vo voľnom čase však zastáva funkciu šéfa fanklubu Petry Vlhovej (25).

V rozhovore pre Nový Čas prezradil viacero zaujímavých zákulisných príhod, ale aj to, čo si myslí o Mikaele Shiffrinovej (25).

? Čo je primárna úloha šéfa fanklubu Petry Vlhovej?

- Zabezpečujem požiadavky fanúšikov. Samozrejme, nie všetkých, na to by som potreboval byť zamestnaný na plný úväzok. Ale napríklad od mamičiek s postihnutými deťmi a tak podobne. V Jasnej som zase Peti odovzdal obraz, ktorý jej namaľovala jedna fanúšička. Ak sa dostanem na preteky, tak vyvesujem plagáty a vôbec pomáham, kde sa dá. Je to pre mňa veľký honor.

? Ako ste sa vôbec k tejto funkcii dostali?

- Oslovil ma Petrin otec pred troma rokmi. Chodil som často na preteky, lebo ma lyžovanie zaujíma. Pán Vlha mi povedal, že som vhodný typ na túto funkciu, tak som to zobral. Veľmi dobre sme si spolu rozumeli. Myslím, že práve to zavážilo.

? Ako často sa stretávate s Petrou?

- Ja sa kontaktu s ňou vyhýbam. V tejto dobe určite. Ak sa stretneme na svahu alebo na pretekoch, tak si urobíme spoločnú fotku. Stretávame sa však primárne mimo sezóny. Viac som však v kontakte s jej rodičmi ako s ňou. Nechávam ju koncentrovať sa na výkony.

? Nosíte so sebou na preteky nejaký talizman?

- Všetci o mne vedia, že som kominár. Prezident komory kominárov Slovenska. Niekedy som nosil kominárske oblečenie na hokej, akože pre šťastie. Ale tu som si povedal, že na svah to nepatrí. Mám tímové oblečenie. Dal som však vyrobiť marionetu s Petrinou podobou. Má veľký úspech, každý sa s ňou chce fotiť.

? Ako ste si užili Svetový pohár v Jasnej?

- Mal som veľa roboty. Veľa pracovných povinností.

? Čo vravíte na správanie Mikaely Shiffrinovej v súvislosti so zlomenou bránkou v Jasnej?

- Peťa tiež stála, keď pred ňou spadla Poľka... Aj ona sa mohla sťažovať napríklad v Super-G, keď čakala pol hodiny. To bolo čakanie! Ale snažím sa sústrediť na iné veci. Mne sa napríklad páčilo, ako Mikaelu privítali na letisku v Poprade. S klavírom a jej obľúbenou hudbou. Bolo to milé.

? Aké máte s Mikaelou skúsenosti vy?

- Poviem príhodu z Killingtonu, kde som sa hanbil za Američanov. Mikaela vyhrala, a keď odovzdávali ceny, tak tam v cieli nikoho nebolo. Bolo tam asi len zo 20 Slovákov, ktorí sme jej na pódiu spravili atmosféru. Organizátori sa nám za to potom poďakovali, že to je niečo neuveriteľné. Ja sa snažím držať hesla fandi, ale zostaň človekom. Mikaela od nás nikdy nezažila piskot, voči tomu by som sa ako prvý ohradil.