Nešťastný osud! Hokejový kapitán juniorského tímu Dinamo Petrohrad Timur Fajzutdinov (19) bojuje po zápase v nemocnici o život!

V zápase play off NMHL proti Jaroslavli ho totiž nešťastne trafil puk do oblasti medzi uchom a čeľusťou. Mladý hokejista po zásahu upadol do bezvedomia. Diagnóza rozsahu jeho zranení je neúprosná: zlomenina spánkovej kosti, krvácanie do mozgu a poškodenie krčnej tepny. Rodák z Čeľjabinska je napojený na prístrojoch a je v kritickom stave.