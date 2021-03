Exminister práce Richter svojho nástupcu nešetril: Krajniak využíva metódu pokus-omyl

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Milan Krajniak (Sme rodina) využíva pri svojej práci čoraz častejšie metódu pokus-omyl a oklamal svojich voličov.

Pre TASR to uviedol jeho predchodca Ján Richter (Smer-SD) pri zhodnotení prvého roka Krajniakovho šéfovania rezortu práce. Exminister síce oceňuje Krajniakovu snahu o udržanie pracovných miest, mal by však podľa neho konečne začať pomáhať aj nezamestnaným.

Richter prvý rok šéfovania svojho nástupcu na ministerstve práce nehodnotí kladne. Podľa neho vedie k likvidácii sociálneho štátu. Exminister Krajniakovi vyčíta, že napriek ťažkej situácii pre pandémiu nového koronavírusu seniorom zobral 13. dôchodky, zmrazil rast minimálnych penzií, pracujúcim zobral minimálnu mzdu 656 eur v roku 2021 a znížil najnižšie garantované platy podľa stupňa náročnosti práce.

Zamestnancom podľa Richtera tiež siahol na príplatky za prácu v neštandardnom čase, sťažil pracujúcim prístup k 13. a 14. platu, rodinám zobral obedy zadarmo a zrušil garantovaný vek odchodu do dôchodku vo veku 64 rokov. "Nehovoriac o tom, že minister zlikvidoval sociálny dialóg a postaral sa o schválenie Zákonníka práce, ktorý ide proti pracujúcim," dodal Richter.

Exminister naopak ocenil, že Krajniak sa od začiatku snaží podporovať udržanie pracovných miest, pomoc je však podľa neho od začiatku nedostatočná, pomalá, administratívne náročná a prišla neskoro. Ak by bola pripravená kvalitne, podľa Richtera by schéma pomoci nepotrebovala ďalšie rozšírenia a zamestnávateľom či samostatne zárobkovo činným osobám by sa od začiatku lepšie dýchalo. Richter vníma pozitívne aj to, že po kritike na sociálnom výbore začal minister riešiť zhoršujúcu sa situáciu v zariadeniach sociálnych služieb.

Richter upozorňuje, že ľudí bez práce bude každý mesiac podľa ohlasov firiem pribúdať, preto by sa Krajniak mal zamerať aj na pomoc nezamestnaným, a nie len na udržanie pracovných miest. "Najmä po skončení štátnej podpory sa môže stať, že si zamestnávatelia nebudú môcť dovoliť naďalej držať zamestnancov a pristúpia k prepúšťaniu," myslí si Richter.

Krajniak by preto mal hľadať zdroje na nové projekty v oblasti politiky zamestnanosti, keďže aktuálne dobiehajú tie, ktoré spustil ešte Richter. "Priestor vidím napríklad v zadefinovaní systémových riešení na podporu zamestnanosti v národnom pláne obnovy a odolnosti, čo som zatiaľ z jeho strany nezaregistroval," uzavrel Richter.