Mesežnikov hovorí o najvážnejšom okamihu vládnej krízy: Čo môže nasledovať po Sulíkovej výzve

Návrh ministra hospodárstva a predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka na jeho a premiérov odchod z funkcií môže vyriešiť krízu v koalícii.

Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov. Sulík na pondelkovej tlačovej konferencii vyzval premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na odchod z funkcie s tým, že aj sám je ochotný ponúknuť svoju pozíciu. Podľa Mesežnikova je to najvážnejší okamih činnosti koalície, keďže doteraz SaS takto priamo požiadavku na odchod predsedu vlády neformulovala.

Sulík prišiel s kľúčovým vyhlásením o budúcnosti vlády: Posledná rana pre Matoviča!

„Je to návrh na riešenie situácie v koalícii, ktorý má niekoľko možností na pokračovanie. Napríklad, že súčasťou vlády ostanú všetky štyri politické strany len v inom personálnom zložení, alebo sa zmení stranícke zloženie vlády,“ vysvetlil politológ.

Na otázku, či je reálnejšie to, že sa premiér vzdá svojej funkcie, alebo to, že SaS odíde z vlády, nevedel odpovedať. „Je to veľmi ťažká otázka. Čo však môžeme predpovedať je, že nie je predvídateľné správanie Igora Matoviča, ktorý s danou ponukou môže za istých okolností súhlasiť, alebo ju odmietne,“ ozrejmil politológ.

Predseda SaS v pondelok zároveň vyhlásil, že v strane sú proti konaniu predčasných volieb. Podľa Mesežnikova je aj to jedna z možností, aj keď ju, ako povedal, nepovažuje za pravdepodobnú, keďže túto alternatívu vylučujú všetky štyri koaličné strany. „Nedá sa to však vylúčiť,“ dodal.