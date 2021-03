Bude sa opäť predlžovať núdzový stav? Strohé vyhlásenie predsedu SaS

Predseda SaS Richard Sulík nepovedal, či sa bude predlžovať núdzový stav.

Ak návrh príde na stôl, SaS sa pri jeho podpore rozhodne na základe odôvodnenia. Vyplýva to z vyjadrení vicepremiéra Sulíka na pondelkovej tlačovej konferencii.

"Ak príde na stôl rozhodovanie o núdzovom stave, tak sa budeme pýtať na dôvody," povedal Sulík. Strana sa následne na základe dôvodov rozhodne, či jej poslanci podporia predĺženie núdzového stavu alebo nie. "Ak budú pádne, tak ho podporia. Ak nebudú dostatočné, núdzový stav nepodporia," poznamenal Sulík. Deklaroval, že ku každej jednej otázke bude SaS pristupovať vecne a zodpovedne.

Núdzový stav sa má skončiť v piatok 19. marca. Vláda môže opakovane predlžovať núdzový stav najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.