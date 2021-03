Sulík prišiel s kľúčovým vyhlásením o budúcnosti vlády: Posledná rana pre Matoviča! Naznačil, kto môže byť nový premiér

Strana SaS zvolala na pondelok o 11. hodine tlačovú konferenciu, témou je očakávané stanovisko k zúriacej vládnej kríze.

Víkend sa niesol v znamení rokovaní, čo ďalej, koaliční lídri dokonca diskutovali v byte Richarda Sulíka do hlbokej noci. V pondelok minister hospodárstva predstúpil pred novinárov.

,,S Igorom Matovičom sme politickí súputníci 12 rokov, väčšinu času som ho považoval za priateľa," povedal o premiérovi s tým, že pred rokom sa pustili do práce v spoločnej vláde, avšak nečakane prišla pandémia. To však nie podľa neho ospravedlnenie pre súčasnú situáciu.

,,Slovo chaos vystihuje vládnutie Igora Matoviča," tvrdí Sulík s tým, že chaotická je komunikácia či boj s pandémiou. Premiér spoločne s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím manažovali boj s koronavírusom a podľa Sulíka svoju prácu nezvládli.

,,Matovič rozdeľuje spoločnosť, je v konflikte s prezidentkou, primátormi a starostami, vedcami aj veľkou časťou občanov," hlása Sulík. Následne vymenoval všetky ich konflikty, podľa ministra premiér pravidelne porušoval ich dohody o neútočení. Poslednou kvapkou bola tlačová konferencia, na ktorej Krajčí odstúpil.

,,Žiaľ, dohody s Matovičom neplatia, on sa nezmení. Na zachovanie vlády je možné len odstúpenie Igora Matoviča. Preto sa prikláňame k výzve Veronike Remišovej," ohlásil s tým, že ak je to potrebné, vzdá sa stoličky vo vláde aj on. Sulík povedal, že hoci to hovorí s ťažkým srdcom, SaS už nedokáže viac podporovať vládu, na čele ktorej je Igor Matovič.

Žiada preto rekonštrukciu vlády a výmenu premiéra, nie pád vlády, ktorý by znamenal predčasné voľby. Ak Matovič neodíde, SaS opustí vládu. Premiér sa má rozhodnúť do 24. marca.



Sulík požiadal o stretnutie prezidentku Zuzanu Čaputovú a bude s ňou konzultovať s ňou ďalšie kroky. Minister hospodárstva by sa vzdal funkcie vtedy, ak by ho o to Matovič požiadal. Nový premiér by mal vzísť z OĽaNO. ,,Jedno meno už padlo viackrát, bolo to mena ministra financií Eda Hegera," odhalil s tým, že diskusiu o takomto návrhu si vie predstaviť.

Správu aktualizujeme.