Osud si pre manželov pripravil prekvapenie: Nečakali dvojičky a už vôbec nie takéto

Tri roky sa pokúšali o založenie rodiny. Po dvoch kolách umelého oplodnenia sa páru napokon narodila dnes už dvojročná slečna Ayda. Osud si pre rodičov pripravil prekvapenie, o ktorom ani nesnívali.

Jess (31) a Chris Chelinovci (34) si po problémoch s prvým počatím mysleli, že už nikdy nebudú mať deti. Viete si predstaviť ich šok, keď mladá žena zistila, že otehotnela prirodzeným spôsobom. Najväčším prekvapením bolo, že pod srdcom nenosí jedno ale hneď dve bábätká.

Páru sa narodili dvaja chlapci v januári, píše portál Mirror. Obaja vážili takmer tri kilá, no to bola jedna z mála vecí, ktoré mali spoločné. Eric sa totiž narodila 19. januára o 23:22, zatiaľ čo malý Albert sa narodil až pár minút po polnoci 20. januára. Starší chlapček má tmavohnedé vlasy po otcovi a je kozorožec. Albert je zasa blondiačik a narodil sa v znamení vodnára.

Príbeh Jess a Chrisa sa začal písať v roku 2007, o osem rokov neskôr im zazvonili svadobné zvony. Manželia vždy vedeli, že chcú založiť rodinu, no prirodzenou cestou to bolo podľa lekárov nepravdepodobné. V tom čase 20-ročnej Jess sa zrútil svet. Zistila, že jej vajíčka vyzerajú ako u štyridsiatničky. Po troch rokoch snaženia sa im v septembri 2018 narodila Ayda. Obaja boli nesmierne vďační. S bábätkom sa presťahovali do prvého spoločného domu v Yorku. Teraz ich však čaká ďalšie sťahovanie, domček je totiž primalý pre päťčlennú rodinu. Šťastný otec Chris si uvedomuje, že je pred nimi chaotické obdobie plné zmien, no jedným dychom dodal, že to stálo za to. "Bolo to úplne šialené. Naše životy sa tým navždy zmenili, ale stojí to za to. Konečne máme svoju dokonalú rodinku," prezradil a na záver dodal, že s Jess sú teraz veľmi vyčerpaní, no nikdy neboli šťastnejší.