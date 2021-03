Milenka poslala podvádzanej manželke darček, tá sa drsne pomstila: Odkaz, z ktorého sa nespamätá

Totálna drzosť! To si musela povedať žena, ktorá zistila, že ju manžel podvádza tým najpotupnejším spôsobom.

Austrálčanka prišla na mužovu neveru vskutku netradičným spôsobom. Oči jej otvorila samotná milenka, ktorá pojem výčitky svedomia zjavne nepozná. Podvádzanej manželke totiž poštou poslala luxusné náušnice značky Tiffany, ktoré od svojho milenca dostala na Vianoce, informuje britský denník Daily Mail.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Keď žena otvorila balíček z pošty, bola v šoku. V škatuľke ležali zabalené drahé náušnice, pri ktorých našla aj odkaz od pre ňu doposiaľ neznámej osoby. "Bolo to dosť veľké prekvapenie, keď som tam našla odkaz, že by pristali viac mne," popísala nepríjemný pocit podvedená žena, ktorá ani chvíľu nezaháľala a so svojou krutou skúsenosťou sa podelila so všetkými na sociálnej sieti.

V hlave jej však skrsol nečakaný nápad. Rozhodla sa darované náušnice predať. K fotkám šperku, ktoré uverejnila na Facebooku, pripojila aj poriadne štipľavý odkaz. "Aj keď to bolo milé gesto od ženy, ktorá mi urobila zo života peklo, netúžim si dať do žiadneho z mojich otvorov niečo, čo bolo v hocijakom jej otvore," uzavrela žena ironicky, z čoho vyplýva, že nielenže nechce nosiť použité náušnice, jej manžel zrejme takisto nadobro dostal stopku.

Manželka zároveň na Facebooku ponúkla, že predá náušnice za polovičnú cenu, no pre každý prípad by si ich mala podľa jej slov nová majiteľka vydezinfikovať.