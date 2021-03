Slovenskí vedci si podali najbizarnejšie konšpirácie o covide: Trefná poznámka virologičky!

Ktoré konšpiračné teórie o koronavíruse považujú za najbizarnejšie? A prečo niektorí ľudia odmietajú dodržiavať opatrenia proti šíreniu koronavírusu? Aj tieto otázky zodpovedali vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) vo svojej najnovšej sérii otázky o koronavíruse.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako vnímajú nepravdy prezentované na sociálnych sieťach odborníci? Psychológovia Jakub Šrol a Vladimíra Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV a virologička Tatiana Betáková z Virologického ústavu Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences sa podelili o to najbizarnejšie, s čím sa stretli!

Psychológ Šrol hovorí napríklad o hoaxe, ktorý šíri informáciu, že covid neexistuje. Pridáva aj perličku hoaxerov, že vakcína vznikla v roku 2008 a ľudia prišli s teóriou, že ju treba masovo míňať kvôli expirácii. Nič z toho však nie je pravda! Virologička Betáková naráža zase na absurdný hoax o čipovaní. Prečo by bol konkrétny človek tak zaujímavý, aby vznikol celý proces sledovania? "Určite nie cez vakcínu, ktorá vám môže zachrániť život," dodáva k svojmu výstižnému postoju vo videu.

Nedodržiavanie opatrení

O tom, prečo ľudia odmietajú dodržiavať opatrenia proti šíreniu koronavírusu, hovoria v ďalšom videu opäť psychológovia Vladimíra Čavojová a Jakub Šrol. Podľa psychologičky Čavojovej už aj výskum v marci 2020 ukázal, že bude skupina ľudí, ktorí budú systematicky odmietať očkovanie. Ide tiež o osoby, ktoré odmietali akékoľvek očkovanie, ľudí veriacich konšpiráciám či osoby, ktoré sa obávajú kvôli rýchlemu vývoju vakcíny. "Tu sa práve ukazuje, aké je dôležité vedecké myslenie, pretože ľudia, ktorí majú lepšie vedecké myslenie, tak väčšinou lepšie rozumejú, ako prebiehajú tie procesy vo vede. Viac dôverujú vede, viac dôverujú očkovaniu, sú ochotnejší nechať sa zaočkovať," uvádza psychologička.