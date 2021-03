Udeľovaniu cien Grammy dominovali ženy: Beyoncé pokorila rekord, cenu dostala aj jej deväťročná dcéra

Tohtoročnému udeľovaniu amerických hudobných cien Grammy dominovali ženy, ktoré zvíťazili vo všetkých ostro sledovaných kategóriách.

Grammy za nahrávku roka získala rovnako ako vlani speváčka Billie Eilish, tento rok za minimalistickú skladbu Everything I Wanted. Pieseň roka pripadla speváčke H.E.R so skladbou I Can not Breathe volajúcou po ukončení rasovej diskriminácie. R & B hviezda Beyoncé na slávnostnej ceremónii pokorila rekord v počte získaných ocenení u žien, stálica Taylor Swiftová sa zase víťazstvom v kategórii album roka za album Folklore stala prvou ženou, ktorá toto ocenenie získala už tretíkrát.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Niekoľkohodinovú slávnostnú ceremóniu v nedeľu večer miestneho času v Los Angeles odštartovali vystúpenia spevákov Harryho Stylesa a Billie Eilish. Udeľovanie, ktoré bolo kvôli pandémii covidu-19 odložené z pôvodného januárového dátumu, sprevádzali prísne hygienické opatrenia. Hviezdy americkej hudobnej scény museli dodržiavať rozostupy a kryť si ústa a nos rúškami.

Beyoncé v noci na pondelok získala hneď niekoľko cien, vrátane tej pre najlepšiu R & B skladbu za pieseň Black Parade oslavujúcu černošskú kultúru a dosiahla tak rekordný počet 28 Grammy. Podieľala sa aj na piesni Savage, ktorá jej a raperke Megan Thee Stallion vyslúžila víťazstvo v kategórii najlepšia rapová skladba.

Meghan Thee Stallion si odniesla prestížne ocenenie objav roka, a to ako prvá raperka od roku 1999, píše agentúra AFP. "Nechcem sa rozplakať. Všetci nominovaní v tejto kategórii sú tak skvelí," komentovala raperka víťazstvo. "Bol to náročný rok, ale zvládli sme to," pripomenula dopady koronavírusu na verejný život raperka.

Pre dvadsaťtriročnú R & B speváčku H.E.R., pravým menom Gabriellu Wilsonovú, je tohtoročné víťazstvo už treťou cenou Grammy. Slová v názve skladby I Can not Breathe (Nemôžem dýchať) pred svojou smrťou opakoval americký černoch George Floyd, ktorý zomrel vlani v máji, keď mu niekoľko minút na krku kľačal policajt. Jeho úmrtie vyvolalo silnú vlnu protestov proti policajnému násiliu a rasizmu v USA aj inde vo svete. H.E.R. vo videoklipe k piesni pripomína tieto demonštrácie, mená ďalších černochov, ktorí zomreli pri zásahu polície, aj hnutie Black Lives Matter (Na černošských životoch záleží).

Devätnásťročná Billie Eilish si tento rok druhýkrát za sebou odniesla cenu za najlepšiu nahrávku. Pri prevzatí však uviedla, že by ocenenie prislúchalo skôr Meghan Thee Stallion za spomínanú nahrávku Savage. Swiftová, ktorá vďaka vynútenej pauze spôsobenej pandémiou vlani v lete nečakane vydala ôsmy štúdiový album Folklore, sa s dnešným tretím víťazstvom v kategórii albumu roka vyrovnala takým hudobným velikánom ako je Stevie Wonder, Frank Sinatra či Paul Simon. Jediným štvornásobným víťazom v tejto kategórii je muž zo zákulisia hudobnej produkcie Tom Coyne, ktorý sa podieľal na skladbách radu hviezd vrátane Swiftovej či Beyoncé.

Pred samotným začiatkom ceremónie bolo ohlásených niekoľko víťazov vo vedľajších kategóriách. Grammy si okrem iného odniesli spevák Kanye West s doskou Jesus Is King v kategórii pre najlepší kresťanský album či ešte len deväťročná Blue Ivy Carterová, dcéra Beyoncé a jej manžela Jay-Z, ktorá bola jednou z ocenených za hudobnej videoklip roka k piesni Brown Skin Girl. Grammy patrí medzi najvýznamnejšie hudobné ocenenie na svete. O nomináciách a udeľovaní cien rozhoduje 13 000 členov americkej hudobnej akadémie. Ocenenie sa udeľuje zhruba v 80 kategóriách.