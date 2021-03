Hlavný medicínsky poradca Bidena neskrýva rozčarovanie: Nechápe, prečo ľudia odmietajú vakcíny

Hlavný medicínsky poradca amerického prezidenta Joea Bidena Anthony Fauci nechápe, prečo niektorí ľudia odmietajú preukázateľne bezpečné a účinné vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Odborník na infekčné choroby svoje rozčarovanie vyjadril v relácii Meet the Press televízie NBC, kde komentoval váhanie Američanov s vakcínami. „Jednoducho nedokážem pochopiť, aký je na to dôvod, keď máte vakcínu, ktorá je účinná na 94 do 95 percent a je veľmi bezpečná. Jednoducho to nechápem,“ vyjadril sa.

Otázka váhania s vakcínami je dôležitá, keďže na porazenie koronavírusu sa musí zaočkovať väčšina obyvateľstva, pripomína agentúra AP. Prieskumy verejnej mienky ukazujú rozdiely v tejto otázke na základe rasy a politiky. Viac skeptickí voči vakcínam sú Afroameričania a podporovatelia exprezidenta Donalda Trumpa.

Fauci upozornil, že vakcíny zachránili Spojené štáty od kiahní, detskej obrny, osýpok a ďalších chorôb. „Musíme oddeliť politické presvedčenie od toho, čo je zdravý rozum, jasné veci o verejnom zdraví,“ skonštatoval.