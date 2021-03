Bratislava chce stavať a modernizovať 26 km tratí: Pribudnú nové trasy trolejbusov

Nové desiatky kilometrov! Bratislavský dopravný podnik chce spolu s mestom zlepšiť verejnú dopravu a zároveň ju urobiť ekologickejšou.

Aj preto sa rozhodol investovať do úplne nových trolejbusových tratí, ale aj zmodernizovať úseky tých existujúcich. Podnik už na projekčné práce vyhlásil verejné obstarávanie. V prípade schválenia budú projekty financované prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Dopravný podnik Bratislava (DPB) plánuje spolu s mestom postaviť 16 km nových trolejbusových tratí a 10 km už existujúcich zmodernizovať.

Cieľom je nahradiť autobusy ekologickejšou trolejbusovou dopravou a skvalitniť MHD prostredníctvom fondov z EÚ. „Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 26. februára 2021 schválil predložené zámery národných projektov,“ uviedla hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová s tým, že celková odhadovaná hodnota projekčných prác je takmer 3,3 milióna eur bez DPH. Doplnila, že DPB a mesto uprednostňujú aj v prípade MHD ekologickú cestu a rozšírenie trolejbusovej dopravy.

„Ako sme avizovali pri jesenných testoch hybridných trolejbusov, jedným z našich cieľov je rozšírenie trolejbusovej trate do viacerých častí Bratislavy, na ktoré by sme nasadili aj hybridné trolejbusy, ktoré by jazdili časť trate pod trolejovým vedením a časť na trakčné batérie,“ spresnil predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský. Nové trolejbusové trate budú podľa neho technicky pripravené aj na prevádzku 24-metrových hybridných megatrolejbusov, ktoré plánujú obstarať na základe úspešných testov z jesene 2020.

Čo sa zmení?

Hlavná stanica - Kramáre - Mlynská dolina - Riviéra

- predpokladaná dĺžka nových tratí: 17,35 km

- trolejbusy nahradia autobusy na linke 32, prepojenie s linkou 204 zabezpečí častejšie spojenie Dlhých dielov a Kramárov

Trenčianska - Hraničná - Grófska niva

- predpokladaná dĺžka nových tratí: 3,5 km

- linka 209 bude nahradená predĺženou trolejbusovou linkou, ktorá spojí nové rozvojové územie s Trnavským mýtom a Kramármi

Autobusová stanica - Nové SND

- predpokladaná dĺžka nových tratí: 2,05 km

- linka 40 s hybridnými trolejbusmi nahradí linku 210 a spojí Hlavnú stanicu, Račianske mýto, Krížnu, Autobusovú stanicu, Šafárikovo nám. a Most SNP

Bulharská - Galvaniho

- predpokladaná dĺžka nových tratí: 2,8 km, modernizácia 950 m existujúcej trate

- trať bude obsluhovať linka 61, pri ktorej sa plánuje presmerovanie cez Trnávku a nasadenie hybridných trolejbusov