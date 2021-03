Prokurátor Kysel sa vyjadril k prípadu riaditeľa SIS: Pčolinského nebolo treba zbavovať mlčanlivosti

Obvineného riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského nebolo treba zbavovať mlčanlivosti, pretože zákon nepovažuje za utajovanú skutočnosť spáchanie trestnej činnosti verejným činiteľom.

Po rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) to povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel. Doplnil, že účelom výsluchu nebolo zisťovanie metód utajenia, ktorými SIS disponuje. ŠTS rozhodol o väzobnom stíhaní Pčolinského, rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Pčolinského podľa Kysela opätovne poučili o rozsahu poskytovania informácií. "Bolo mu vysvetlené, že ako obvinený má právo poskytovať na svoju obranu všetky skutočnosti, aby sa mohol kvalifikovane brániť. Bolo mu takisto vysvetlené, že účelom výsluchu nie je zisťovanie žiadnych postupov, metód a spôsobov utajenia, ktorými disponuje SIS zo zákona," povedal prokurátor.

Všetky otázky podľa prokurátora smerovali k tomu, aby sa vyjadril k skutku a trestnej činnosti. "Po poučení a porade s obhajkyňou to akceptoval a vysvetlil svoj postoj k danej veci," uviedol s tým, že ho nebolo treba zbavovať mlčanlivosti. Kysel povedal, že nemôže komentovať rozsah dokazovania ani sa vyjadrovať k výpovediam. "Dôkazný stav je dostatočný na to, že bolo vznesené obvinenie," vysvetlil s tým, že súd akceptoval návrh na vzatie do väzby z oboch navrhovaných dôvodov väzby - kolúznej i preventívnej.

Prokurátor nevedel posúdiť, či trestné oznámenie, ktoré mal Pčolinský podávať vo februári, súvisí s týmto prípadom. "Ja ho momentálne nemám ako súčasť vyšetrovacieho spisu. Bolo predkladané až pri výsluchu obvineného," ozrejmil s tým, že sa to bude musieť preskúmať. Nechcel sa vyjadrovať ani k sobotným (13. 3.) výrokom predstaviteľov Sme rodina. Podľa svojich slov cíti tlak a vyšší záujem médií len v tom rozsahu, že ide o exponovanú osobu, ktorá je vo vysokej štátnej funkcii. "Nepociťujem žiadny tlak, čo sa týka vyšetrovania a čo sa týka úkonov trestného konania," doplnil Kysel.

Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok (11. 3.) v skorých ranných hodinách. Obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K.