Nočné rokovania vládnej zostavy u Sulíka: Odíde Matovič pre záchranu koalície?! Triezvy názor analytika

Črtá sa východisko z patovej situácie. Dvojtýždňová koaličná kríza, ktorú rozpútali politickí lídri pre štýl vládnutia Igora Matoviča (47), sa môže dnes skončiť.

Čaká sa na zásadné stanovisko SaS, ktorá cez víkend rokovala o tom, či budú ďalej pokračovať vo vláde, alebo budú požadovať odchod premiéra. Ten podľa zákulisných informácií zvažoval svoje dočasné stiahnutie sa z postu predsedu vlády. Nový Čas získal exkluzívne zábery z rokovania koaličných lídrov v byte u Sulíka, kde zo soboty na nedeľu do neskorých nočných hodín riešili, ako si poradia s Matovičom.

Útoky na každého, kto má iný názor a prezentuje ho, vyhlasovanie ministra Mareka Krajčího za rituálnu obeť, aj keď má ako šéf zdravotníctva politickú zodpovednosť za tisícky obetí koronavírusu či dehonestovanie koaličných partnerov. Toto sú hlavné dôvody, ktoré sa spomínajú z úst predstaviteľov SaS a Za ľudí na to, aby premiér Matovič skončil na poste predsedu vlády. Otvorene o tom už vyše týždňa hovoril Richard Sulík, ktorého strana z tejto požiadavky síce na chvíľu ustúpila, ale po škandalóznej tlačovke premiéra pri oznamovaní demisie Krajčího to vrátili späť na stôl.

Podľa informácií TV Markíza rokovania počas víkendu pokročili natoľko, že sám Matovič zvažoval, že sa dočasne, na niekoľko mesiacov, stiahne z postu predsedu vlády a prenechá kreslo niekomu inému. Niečo podobné si Slovensko nepamätá a je otázne, ako by si to politické kádre predstavovali. O tom, či je tento variant možný, diskutovali do hlbokej sobotnej noci aj viacerí čelní predstavitelia strán v Sulíkovom byte v centre Bratislavy.

Od večera sa pred jeho bytovkou striedali vládne vozidlá, ktoré privážali a odvážali ministrov. Podľa našich informácií tam zavítali aj premiér Matovič či šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Tá v nedeľu potvrdila, že diskusie boli nekonečné. „Mali sme rokovania do hlbokej noci,“ priznala v relácii Na telo. Nový Čas u Sulíka zachytil napríklad ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ktorá tam bola minimálne do tretej hodiny v noci. Riešilo sa najmä to, ako sa koalícia vyrovná s prípadnou výmenou Matoviča.

Razantná požiadavka

V nedeľu pokračovali rokovania v SaS, kde sa stretávala republiková rada, ako aj v strane Za ľudí, kde si veci vysvetľovalo predsedníctvo. Remišová už predtým otvorene hovorila, že vidí len dve možnosti toho, ako by mohli pokračovať. „Prvé riešenie sú predčasné voľby, ktoré by viedli k dlhotrvajúcemu chaosu. Druhým riešením je odchod Richarda Sulíka aj Igora Matoviča z tejto vlády. Preto chcem vyzvať, ale hlavne poprosiť Igora Matoviča aj Richarda Sulíka, aby v záujme všetkých ľudí na Slovensku z vlády odišli,“ povedala Remišová.

Vysvetľuje to tým, že ak to nespravia, „uvrhnú krajinu do úplného chaosu počas najväčšej krízy od druhej svetovej vojny“. Hovorí, že sa snažila urobiť všetko pre to, aby sa koaličná kríza skončila, no Matovič so Sulíkom urobili množstvo chýb a musia prelomiť svoje egá. „Teraz idú spraviť najväčšiu chybu svojho života - idú rozbiť túto vládu,“ dodala Remišová. Myslí si tiež, že na post premiéra by mal nastúpiť niekto iný z OĽaNO, ale mal by byť autómny. Matovič vraj na neho z úzadia tlačiť nebude. „Keď sa Igor Matovič rozhodne odísť, nebude to preto, aby túto vládu torpédoval,“ uzavrela Remišová.

Sme rodina v úzadí

Premiér na slová Remišovej nereagoval. Na sociálnej sieti už niekoľko dní nezverejnil žiadny status, a to ich dovtedy pridával niekoľko denne. Minister práce Milan Krajniak zo štvrtej koaličnej strany Sme rodina si myslí, že riešením vládnej krízy je buď dohoda medzi premiérom a ministrom hospodárstva, alebo budú potrebné predčasné voľby. Politický analytik Grigorij Mesežnikov vysvetľuje, že takéto otrasy sme na politickej scéne videli naposledy po vražde novinára. „Koalícia je v takom zlom stave, že bez výmeny premiéra to zrejme nepôjde. Keď na to tlačí po Sulíkovi aj Remišová, neviem si predstaviť, že by Matovič zostal na čele vlády. Môže to pomôcť nielen celej koalícii, ale aj OĽaNO, ktorého preferencie padli na polovicu z volieb,“ dodal.

Kto môže nahradiť Matoviča

Tu sa skloňuje viacero mien. Poslanec OĽaNO Ján Krošlák, ktorý otvorene povedal, že Matovič by mal odísť, menoval za jeho možných náhradníkov ministra financií Eduarda Hegera, ministra obrany Jaroslava Naďa či podpredsedu parlamentu Gábora Grendela.

Kto môže nahradiť Sulíka

Sulík už prednedávnom skloňoval meno svojho náhradníka. Za vhodného označil svojho spolupracovníka z ministerstva hodpodárstva Jána Oravca. Je ekonómom a štátnym tajomníkom.

Čo je v hre

1. Odchod Matoviča aj Sulíka

- Sulík hovoril o konci Matoviča na čele vlády už pred takmer dvomi týždňami, keď sa spustila celá koaličná kríza. Tvrdil, že so šéfom OĽaNO ako premiérom sa nedá pokračovať, keďže je pomstychtivý a jeho štýl vládnutia neudržateľný najmä tým, že vyrába nepriateľov zo všetkých, ktorí ho nejakým spôsobom skritizujú. Napokon SaS od tejto podmienky ustúpila výmenou za koniec ministra zdravotníctva. Teraz je späť na stole a priadala sa k nej otvorene aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Tá dokonca požaduje koniec ministra hospodárstva Sulíka. On sám pred časom povedal, že by bol ochotný skončiť, ak skončí aj Matovič.

2. Menšinová vláda

- Druhým variantom je koniec SaS vo vládnej zostave a odchod do opozície, kde by mal Sulík voľnejšiu ruku v kritizovaní smerovania koalície. Pri tomto scenári sa otvára možnosť, že koalícia sa rozpadne, keďže zo strany Za ľudí plánujú odísť niektorí poslanci, ak zostane Matovič premiérom. Nemali by tak väčšinu v parlamente a OĽaNO by zrejme muselo ísť do menšinovej vlády so Sme rodina. Sulík môže trvať na tom, že vládu budú naďalej podporovať z opozície s podmienkou, že im budú prechádzať niektoré zákony.

3. Pokračovanie koalície s Matovičom

- Táto možnosť je najmenej pravdepodobná, lebo SaS aj Za ľudí trvajú na odchode premiéra a nevedia si s ním predstaviť ďalšie spoločné kroky. Nie je však úplne vylúčená, ak Matovič ponúkne dostatočne silné záruky, že sa jeho správanie zmení.

4. Predčasné voľby

- Skloňuje ich najmä Remišová, ktorá hovorí, že to je jedna z možností. Pravdou je, že nie je veľmi pravdepodobná, lebo na predčasné voľby potrebujú 90 hlasov v parlamente, ktoré by nemali ani všetky ostatné strany bez OĽaNO. Podporiť by ich tak musela aj najsilnejšia vládna strana, čo je málo pravdepodobné.