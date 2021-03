Sexi tanečnica Cynthia prehovorila o známosti so Separom: Pravda o našom vzťahu!

Neskrývajú to! Po náročnom období, ktoré prežil raper Michael Kmeť (34) alias Separ, keď bojoval so zákernou rakovinou, ale aj s koronavírusom, si doprial oddych.

Zobral svoju ex Tinu (37) aj s deťmi Aničkou (6) a so speváčkiným synom Leom (8) na luxusnú dovolenku do Dubaja. Ich spoločné chvíle sa skončili, no kým sa Tina aj s drobcami vrátila na Slovensko, umelec odletel do ďalšej exotiky. Len málokto však tušil, že na Zanzibar za ním dorazí aj sexi tanečnica Cynthia Tóthová, ktorá s ním bola pred pár mesiacmi spájaná. A práve ona prvýkrát otvorene prehovorila o ich vzťahu.

Šepkalo sa o tom už dávnejšie! Separ v polovici augusta minulého roka priznal, že mu skrachovalo šesťročné manželstvo so speváčkou Tinou. Už dva mesiace po oficiálnom rozchode prišiel Nový Čas s informáciou, že sa po jeho boku objavuje nová žena. Atraktívna Cynthia Tóthová v tom čase uverejnila ich spoločný záber a pridala aj srdiečko. Okamžite sa tak spustila lavína otázok od fanúšikov rapera, či je to jeho nová frajerka. „Hlavne vôbec neviem, odkiaľ vedia, kto sa s kým rozišiel, kto s kým chodí a kto kam klesol,“ reagoval vtedy raper.

Dnes si však spoločne vychutnávajú luxusnú dovolenku na Zanzibare a pridávajú jednu fotku za druhou. „Áno, bola som pozvaná na Zanzibar, na nič sa nehrám a už duplom sa netvárim, že som sama na nejakej vedľajšej izbe, či čo za nezmysly ste si podaktorí povymýšľali... Čo je zlé na tom, ked prijmeš takéto pozvanie od niekoho, koho máš rada a s kým ti je dobre? Keby teba niekto taký teraz pozval, povieš nie? Chcel ísť na Zanzibar a nechcel isť sám, tak zavolal mňa... No a sme tu... To je celé,“ ozvala sa blondínka po tom, čo ju ľudia zasypali poriadnou spŕškou kritiky.

Priznala vzťah

To, o čom sa len dlhšie špekulovalo, uviedla Tóthová konečne na pravú mieru. „Keď spolu trávime čas, musíme tomu dať nejaký status vzťahu?“ pýtala sa nahnevaná Cynthia. „Storky a posty sem nedávam preto, aby som ukazovala, že som tu s ním a chválila sa. Je to normálny človek a možno by ste sa až čudovali, ako veľmi je mi tu a s ním dobre,“ dodala tanečnica, ktorá je tak oficiálne novou frajerkou rapera.

Ako je to už zvykom, raperovo nové randenie sa nezaobišlo bez komentárov hejterov. Okrem toho, že majú problém s tým, že po Tine zobral Separ na dovolenku blondínku, ľuďom leží v žalúdku aj samotná tanečnica. „Chvalabohu sa mi celkom darí a vedela by som si dovolenku zafinancovať aj sama, aj ked možno nie až v takom štandarde, aký vie zabezpečiť Separ, ale to nič nemení na tom, že som sebestačná a niektoré vaše poznámky sú naozaj veľmi nepríjemné,“ dala najavo jasnú odpoveď.

Rozchod v pokoji

Kmeť si po náročnom období, keď podstúpil operácie a bolestivé chemoterapie a následne boj s koronavírusom, doprial oddych. So speváčkou sa rozišli v pokoji a snažia sa mať dobré vzťahy najmä kvôli deťom. V nedávnom rozhovore pre DMS Records prezradil: „Tina nie je jediná žena na svete. Možno mi nejaká príde do života a možno nie. Ja už nič neplánujem a snažím sa žiť život každý deň, pretože nikdy neviete, čo sa kedy môže stať. To ma táto choroba a rok 2020 naučil. Neplánovať a len si užívať momenty.“ A tak je už viac ako jasné, že do života mu už tá ďalšia žena prišla.