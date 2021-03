Demitra sa gólovo presadil proti Slovanu, belasí však Trenčanov rozobrali

Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do nadstavbovej časti Fortuna ligy víťazne.

V nedeľnom stretnutí 1. kola skupiny o 1.-6. miesto zdolali domáci Trenčín 6:2.V tabuľke figurujú na čele o desať bodov pred Dunajskou Stredou.

DAC uspel na svojom ihrisku so Zlatými Moravcami 2:0. Súpera však zlomil až v závere, keď sa najprv v 72. minúte presadil Zsolt Kalmár a v 89. Eric Ramirez. Úspešne začali v nadstavbe aj Žilinčania, ktorí tiež využili domácu pôdu a vyhrali nad Trnavou 2:1: Do 87. minúty pritom prehrávali 0:1. O troch bodoch pre Žilinu rozhodol v 90.+6 minúte vlastný gól Filipa Twardzika. "Šošoni" sú v tabuľke tretí o sedem bodov za Dunajskou Stredou a o päť bodov pred Zlatými Moravcami. Šiesty je Trenčín.

V skupine o 7.-12. miesto je na čele Sereď, ktorá zdolala Ružomberok 1:0. Druhé je s dvojbodovým odstupom Pohronie, keď na úvod uspelo doma s poslednou Senicou 3:0. Záhoráci strácajú na jedenáste Michalovce dva body, Zemplínčania vstúpili do nadstavby domácou remízou s Nitrou.



1. kolo nadstavbovej časti:

skupina o 1.-6. miesto

SOBOTA:

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 2:0 (0:0)

Góly: 72. Kalmár, 89. Ramirez, ŽK: Christie-Davies - Čonka, Rozhodovali: Mastiš – Štrbo, Vorel

FC DAC: Jedlička - Blackman, Müller, Kružliak, Davis - Balić, Christie-Davis, Schäfer, Divković (78. Andzouana)- Ramirez, Kalmár (88. Nebyla)

ViOn: Chovan - Čögley, Menich, Čonka - Pintér, Moško - Hrnčár, Duga, Tóth (58.Grozdanovski), Kovaľ (70. Kyziridis)– Ďubek (85. Švec)



MŠK Žilina - Spartak Trnava 2:1 (0:0)

Góly: 89. Jibril, 90.+6 Slebodník - 49. Saymon, ŽK: Ďuriš, Jibril, Gono, Slebodník - Jendrek, ČK: 90.+ Jendrek po 2 ŽK. Rozhodovali: Somoláni - Hancko, Straka, bez divákov.

Žilina: Petráš - Anang, Kopas, Kiwior, Sluka (77. Goljan) - Bičachčjan, Myslovič (55. Slebodník), Gono - Ďuriš (63. Iľko), Kurminowski (55. Jibril), Kaprálik (55. Rusnák)

Trnava: Rusov (90. Kamenár) - Grič, Tumma, Twardzik - Koštrna, Savvidis, Kolesár (73. Vlasko), Mikovič - Saymon, Ristovski (73. Jendrek), Bamidele Isa



NEDEĽA:

AS Trenčín – Slovan Bratislava 2:6 (2:2)

Góly: 29. Demitra, 42. Corryn - 15. a 28. Moha, 62. Čavrić, 70. Henty, 83. Ratao (11 m), 89. Ožbolt. Rozhodovali: Gemzický – Kováč, Ádám, ŽK: Zubairu, Čatakovič, Corryn – 81. Rabiu, ČK: 76. Zubairu (po 2 ŽK).

Trenčín: Kukučka – Slávik, Križan, Kapuadi (46. Pires), Ligeon – Kmeť (68. Ghali), El Mahdioui, Zubairu – Demitra (71. Gaži), Čataković (80. Lavrinčík), Corryn (80. Tučný)

Slovan: Greif – Medveděv, Bajrić, Božikov, Nono – de Kamps, Pauschek – Rabiu (82. Ratao), Moha (87. Strelec), Henty (82. Ožbolt) – Čavrić (77. Daniel)



Tabuľka:

1. Slovan Bratislava 23 18 3 2 60:14 54

2. DAC Dun. Streda 23 14 5 4 50:28 47

3. MŠK Žilina 23 12 4 7 51:34 40

4. Spartak Trnava 23 11 2 10 33:31 35

5. ViOn Zlaté Moravce 23 9 6 8 38:31 33

6. AS Trenčín 23 7 7 9 32:44 28



Skupina o 7.-12. miesto

SOBOTA:

MFK Zemplín Michalovce - FC Nitra 1:1 (0:0)

Góly: 83. Tandir (11 m) - 90+. Tancik

Rozhodovali: Očenáš - Poláček, Jánošík, ŽK: Vaško - Käuper, ČK: 81. Fabiš (po 2. ŽK), bez divákov.

zostavy a striedania:

MFK Zemplín Michalovce: Markovič - Magda, Pino Soler, Vaško, Vojtko - Adekuoroye - Phillips (73. Diarra), Žofčák (79. Trusa), Begala (46. Bednár), Popovits (89. Siopis) - Zuberu (46. Tandir)

FC Nitra: Šípoš - Tančík, Fabiš, Kolčák, Celebi - Regasel, Mustavič (49. Käuper) - Meszároš (90+ Kurt), Jendrišek, Kindsvater (68. Ferleťák) - Franko (67. Chobot)



FK Pohronie – FK Senica 3:0 (0:0)

Góly: 72. Chvěja, 76. Blahút, 84. Adler da Silva. Rozhodovali: Ochotnický – Somoláni, Weiss. ŽK: Weir - Košťál, Ljubičič. Bez divákov.

Zostavy a striedania:

Pohronie: Hrdlička – Štrba, Pavlík, Heurtaux, Petrák – N'Zeyi (62. M. Adamec), Weir (88. Špiriak) – Blahút (88. Ladji), A. Da Silva, Fadera – Chvěja (79. Galuška).

Senica: Fryšták – Majdan, Asanović, Carrillo, Šimčák – Ljubičić – Niarchos (36. Turčák), Gamboš (82. Fotr), Piroska (84. D. Duda), Košťál (82. Gallovič) – Malec (84. Berisha)



tabuľka skupiny o 7.-12. miesto:

7. ŠKF Sereď 23 6 7 10 23:39 25

8. FK Pohronie 23 4 11 8 30:32 23

9. MFK Ružomberok 23 5 8 10 31:38 23

10. FC Nitra 23 6 5 12 22:39 23

11. Zemplín Michalovce 23 5 8 10 23:43 23

12. FK Senica 23 5 6 12 23:43 21