Do klubu nalial obrovské milióny: Slavia môže vyhrať Európsku ligu, myslí si Karol Kisel

Môže ju aj vyhrať! To si myslí o účinkovaní pražskej Slavie v Európskej lige jej bývalý hráč a funkcionár Karol Kisel (43).

Slovák, ktorý je v súčasnosti hráčskym agentom, s klubom naďalej aktívne spolupracuje a dá sa povedať, že na jeho skvelom napredovaní, či už na domácej, alebo európskej scéne má aj on svoj podiel. Veď do klubovej kasy len vďaka prestupom troch hráčov do zahraničných klubov priniesol viac ako 21 miliónov eur.

Kisel je bývalý slovenský reprezentant, ktorý sa už počas aktívnej kariéry usadil v Prahe a dnes je spolu s Martinom Latkom majiteľom hráčskej agentúry K2K Sports., a hoci začiatky neboli ľahké, myslím si, že sme sa rozbehli,“ povedal na úvod Karol Kisel.

Skúsenosti vo „fachu“ začal zbierať už v roku 2013, keď v Slavii pracoval najprv ako manažér mládeže a neskôr ako športový riaditeľ. „Dnes sa mi to, samozrejme, hodí, lebo viem, ako reagujú hráči, tréneri, funkcionári na rôzne situácie,“ spomína na obdobie, keď ešte Slavia nebola tým tímom z dnešných dní.

„Samozrejme, že je iná doba ako vtedy. Dnes sa v klube točia obrovské peniaze a mužstvo má v Európe už svoje meno.“ A hoci už nie je s klubom funkcionársky prepojený, spolupracuje s ním naďalej, najmä na prestupoch hráčov, ktorých má jeho firma v portfóliu. „Sme nezávislí od všetkých klubov v českej lige, ale vďaka dobrým vzťahom so Slaviou sme sprostredkovali tri prestupy, z ktorých išli do klubovej kasy pekné milióny,“ prezradil bývalý výborný futbalista.

Išlo o transfery Alexa Krála do Spartaka Moskva za 11,5 milióna eur, Jaromíra Zmrhala do Brescie za 3.75 milióna eur a naposledy Vladimíra Coufala do West Hamu za 5,8 milióna eur. Aj vďaka týmto zarobeným peniazom získal klub adekvátne náhrady a dnes hrá v Európskej lige prvé husle.Žreb im prial, pre mňa sú v dvojzápase s Rangers favoriti, a potom sa uvidí,“ dodal Kisel.

Kiselova agentúra nezastupuje iba českých hráčov, ale vo svojom portfóliu má aj slovenských. „Napríklad veľký žilinský talent Miroslava Gona alebo Jána Minárika. Snažíme sa, aby boli všetci naši klienti spokojní. Myslím si, že sa nám to darí a chceme sa zlepšovať,“ tvrdí hráčsky agent.