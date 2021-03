Irene v Šariši muži závidia prácu: Jačmeň na pivo vyberám už 40 rokov!

Celú kariéru venovala zlatistému moku! Irena Buchová (61) pracuje v pivovare Šariš už takmer 40 rokov.

Pôsobí v ňom od skončenia školy, a, ako hovorí, z tejto pozície sa časom poberie rovno na zaslúžený dôchodok. V práci dokonca oslávila už svoj 40. Medzinárodný deň žien. Keď skončila školu, Irena onedlho otehotnela a do pivovaru nastúpila po materskej dovolenke.

„Vtedy sa moja pozícia volala príjem jačmeňa. Teraz sa nazýva operátorka sladovne. Zmodernizoval sa aj pracovný postup. Využívajú sa moderné technológie. Na lopaty, ktoré sa kedysi tiež využívali, sme už našťastie mohli zabudnúť. Moja úloha však zostala rovnaká ako na začiatku kariéry. Dohliadnuť na príjem jačmeňa, jeho čistenie a zabezpečujeme, aby dovezený jačmeň dostatočne navlhol. To je predpoklad na jeho ďalšie spracovanie,” prezradila sympatická žena, ktorá onedlho odíde na dôchodok.

No na roky v pivovare len tak ľahko nezabudne. Stal sa jej druhým domovom a s úsmevom spomína aj na oslavy MDŽ, ktoré boli obzvlášť bujaré ešte v časoch socializmu. „Vtedy nás vždy pozvali do neďalekej reštaurácie, ktorá už neexistuje. Každá žena dostala červený karafiát ako vyjadrenie úcty voči ženám. Padlo nám to veľmi dobre. Nasledovali oslavy, pri ktorých sa stoly prehýbali. Vždy sme boli dobrý kolektív, a tak sme sa vedeli dobre zabaviť. Jednak ženy, jednak muži. Nie nadarmo sa hovorilo, že MDŽ bol aj sviatok mužov. Neraz sme z takej oslavy prišli domov až nadránom,“ dodala pracovníčka, ktorá zhodnotila vzťahy na pracovisku v minulosti a teraz.

„Vtedy sme možno boli súdržnejší, ale dnes je väčšia sloboda. Disciplína v práci však musela byť vtedy aj teraz,“ povedala Irenka, ktorá neľutuje ani deň strávený v halách rozvoniavajúcich autentickou arómou sladu. So svojou kariérou je veľmi spokojná a pri pohľade cez rameno, keď naposledy opustí brány pivovaru Šariš, ju nebudú hrýzť pochybnosti, či nepremárnila najlepšie roky zbytočnou prácou. „Keby som sa preniesla do mladosti a znovu mi ponúkli možnosť vybrať si prácu, zase by som si vybrala pivovar. Som mu vďačná za veľa,“ uzavrela milá žena.

