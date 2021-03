Starý im búrajú, nový ešte nezačali stavať: Prešovský štadión má stáť do konca roka 2022

Starý začali búrať pred troma rokmi, nový však ešte stavať nezačali.

Futbalový štadión Tatrana Prešov mal podľa pôvodných predstáv stáť od roku 2018. Medzitým sa však takmer stihol rozpadnúť aj klub, a ani stavba zatiaľ nestojí. Štadión pre 6 500 divákov má stáť 19,8 milióna €. Primátorka Prešova Andrea Turčanová je optimistka, aj keď sa ešte posudzuje, či je v súlade so zákonom, že do neho na polovicu mienia vložiť mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj.

„Podľa informácií od konateľa Prešov Tatran areny to momentálne posudzuje protimonopolný úrad. Počasie však už je také, že by sme mohli začať v najbližších dňoch. Pôvodné stavebné povolenie je platné,“ pripomenula A. Turčanová, ktorá verí, že najneskôr do konca roka 2022 bude štadión stáť. Otázkou však je, či na ňom bude mať kto hrať. Tatran totiž opúšťajú hráči. Súčasný majiteľ Miroslav Remeta ho ponúkol na odpredaj mestu za 1 €. Mesto dalo podmienku, že najskôr musí prebehnúť finančný audit. Všetky dokumenty sú však vo firme, ktorú vlastní súčasný konateľ.

„Sú s ním ťažké dohody. Zazmluvnili sme auditorskú firmu, ktorá však následne odstúpila od spolupráce, lebo sa nevedela dostať k dokumentom. Pán Remeta najskôr hovoril o jednom eure, potom ešte plus k tomu 400-tisíc na chod štadióna a podobne. Naposledy mi povedal, že aj rokuje s novým potenciálnym investorom. Nám išlo o to, aby sa zachránila akadémia s 300 deťmi a tiež o to, že Tatran je najstarší futbalový klub na Slovensku. Naša predstava je, že ak odkúpime klub, nájdeme investora, lebo mesto podľa môjho názoru nevie prevádzkovať futbalový klub,“ uzavrela primátorka.