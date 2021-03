Genetička Babková zo šou Svadba na prvý pohľad: Kedy má vzťah budúcnosť? Toto zohráva veľkú rolu!

Chcú nájsť celoživotnú lásku! Markizácka šou Svadba na prvý pohľad spája ľudí, ktorí majú podľa genetiky jasnú spoločnú budúcnosť.

Spoliehajú sa na vedu v tom, že im práve ona predurčí šťastné manželstvo. A za týmto všetkým stoja odborníci na čele so skúsenou genetičkou Jaroslavou Babkovou, ktorá sa venuje skúmaniu DNA. Možno práve v tejto sérii sa podarí vyskladať taký pár, ktorý sa spolu rozhodne zostarnúť. Otázkou aj naďalej ostáva, či veda odhalí tých, ktorí sú si súdení. Veľkú rolu zohráva aj prvý spoločný bozk!

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Viete si predstaviť, že by ste svojho ženícha či nevestu videli po prvý raz až pred oltárom? Tak s takýmto pocitom išli do markizáckej šou nádejné nevesty a ženíchovia, ktorí sa rozhodli pomocou vedy a odborníkov nájsť si spriaznenú dušu. Väčšina predsa v kútiku duše túži po osudovej láske, avšak tu sa natíska otázka, či veda vôbec dokáže odhadnúť, na koľko percent to celé páru zapadne ako puzzle.

„DNA analýza vám to priamo vyhodnotí, na koľko percent je testovaný pár kompatibilný. Tu si však treba uvedomiť dôležitú vec - jednej žene môže v DNA analýze vyjsť stovka kompatibilných partnerov, ale nie každý z nich je pre ňu vhodný partner po ostatných stránkach - psychologických, emočných, a preto treba hľadať aj tú sociálno-psychologickú kompatibilitu. A to je to ťažšie, čo nemožno merať ani opísať číslom,“ prezradila pre Nový Čas Nedeľa genetička Jaroslava Babková.

No a okrem toho, že si druhú polovičku hľadáme aj podľa toho, či nám vonia alebo nie, tak aj bozky sú veľmi dôležité. „Ukazuje sa, že najmä pre ženy je prvý veľmi dôležitý. Veľká časť z nich nie je ochotná ďalej pokračovať v randení, ak prvý bozk nebol podľa ich predstáv,“ dodala odborníčka. A tak si treba dať záležať aj na prvom zaľúbenom bozku, ktorý nám možno otvorí bližšie cestu k životnému partnerovi.