Remišovej nekompromisný návrh riešenia krízy: Odchod Matoviča nestačí, odísť musí aj Sulík

Ak by sa minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a premiér Igor Matovič (OĽANO) rozhodli odísť z vlády, malo by ísť o štátnické gesto.

Po svojom prípadnom odchode z kabinetu by Matovič vládu "netorpédoval". V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to povedala vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Reagovala tak na otázku, či by sa Matovič vedel stiahnuť a či by bol jeho nástupca autonómny.

Podľa Remišovej je riešením, aby sa vymenil premiér, no súčasťou problému je aj Sulík. "Keď sa Igor Matovič rozhodne odísť, tak sa nerozhodne odísť preto, aby túto vládu torpédoval. Malo by to byť od Igora Matoviča aj Richarda Sulíka štátnické gesto. Štátnické gestá nerobíte preto, aby ste následne všetko torpédovali," vyhlásila. Poslanec parlamentu Ladislav Kamenický (Smer-SD) je presvedčený, že by Matovičovi jeho ego nedalo, aby nezasahoval do rozhodnutí vlády. Jeho nástupca, ktorým by mohol byť napríklad minister financií Eduard Heger (OĽANO), by bol podľa neho len bábkou.

Remišová si nevie predstaviť alternatívu, že sa premiér Matovič na určitý čas stiahne. Riešenie vidí v tom, aby Sulík aj Matovič prekonali egá a pre dobro Slovenska odišli z vlády. V nedeľu ich na to aj vyzvala. Za najhoršiu možnosť považuje predčasné voľby.

Vicepremiérka nechcela komentovať, či by si vedela predstaviť vládnuť v trojkoalícii, ak by SaS odišla z vlády. Označila to za hypotetické otázky. Zopakovala, že strana Za ľudí vstupovala do štvorkoalície a v nej chce aj zostať.

Kamenický hovorí, že kríza vo vláde je stále horšia. "Je naivné si myslieť, že ak Sulík a Matovič odídu, niečo sa vyrieši," vyhlásil. Riešenie vidí v demisii celej vlády a v následných predčasných voľbách.

Nové meno ministra zdravotníctva je podľa Remišovej v rukách OĽANO. Štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek, ako aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura sú podľa nej odborníci a manažéri. "Obaja páni by boli dobrou alternatívou. Otázka je, aké predstavy má OĽANO o obsadení tohto postu," povedala s tým, že minister by mal byť silnou osobnosťou.

K prípadu zadržania a obvinenia riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského má Remišová podľa svojich slov informácie len z médií, dôveruje orgánom činným v trestnom konaní. Chce, aby sa prípad vyšetril férovo, spravodlivo a s voľnými rukami. Kamenický kritizuje, že aj v prípade Pčolinského ide o represálie a môže ísť o príklad zatýkania len na základe výpovedí kajúcnikov.