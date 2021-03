Országh po vypadnutí Litvínova: Musíme hľadať odolnejších hráčov

Rovnako ako v minulej sezóne skončili hokejisti Litvínova v extralige na konečnom 12. mieste.

Kým vlani ale až v záverečnom 52. kole základnej časti unikli pod koučom Vladimírom Kýhosom po úspechu v priamej súboji s Kladnom zostupu, v tomto nezostupovom ročníku pod vedením slovenských trénera Vladimíra Országha prešli do play off z 11. pozície. Po vyradení v predkole s Hradcom Králové ich o miesto nižšie posunul postup dvanásteho Olomouca cez piatu Plzeň.

"Musíme povedať, že mužstvo bolo asi na 80 percent rovnaké ako v minulej sezóne. Vymenila sa časť obrany, prišiel nový brankár, do útoku prišli len Zdráhal s Látal, postupne sme to doplnili o Žejdla. Chceli sme si zahrať play off, čo bol náš prvotný cieľ. A to sa nám podarilo. Som za to rád, pretože veľa tých mladších chalanov play off doteraz nehralo," povedal Országh.

Prvá účasť v play-off od roku 2017 bola podľa neho dôležitá z hľadiska skúseností. "Teraz poznali, že naozajstný hokej sa hrá v play off, keď vám nikto nič nedaruje a musíte ísť od prvej do poslednej minúty na krv," uviedol štyridsaťtriročný bývalý kouč Banskej Bystrice či Slovana Bratislava. Podľa neho sa tím v priebehu sezóny zlepšoval. "Mali sme veľmi zlý začiatok. Bol tam koronavírus, ostatné veci. Spoznávali sme sa ako mužstvo, od hráčov sme chceli niektoré nové veci. Trvalo, než si sadli, bolo to spôsobené aj tým, že prvé tri mesiace sme mesiac a pol netrénovali. Postupne sme sa ako mužstvo posúvali ďalej a dá sa povedať, že sme sa z dna tabuľky dostali do silného stredu," podotkol Országh. "Bolo to s tým istým mužstvom, pretože sme ho doplnili od začiatku sezóny len o dvoch hráčov - prišiel Žejdl a mladý obranca Denis Zeman. Pod nami boli mužstvá, ktoré to nedoplnili ako Olomouc, Zlín a Budejovice. Pardubice vymenili polku kádra, Vítkovice sa posunuli dopredu. Naše mužstvo sa zlepšovalo," nadviazal Országh.

V predkole Litvínov narazil na Hradec Králové, s ktorým v základnej časti nezískal ani bod a nakoniec prehral aj 0:3 na zápasy. "Je to mužstvo, ktoré hrá fyzicky, organizovane a nepúšťa nás k bráne. Mali sme od začiatku sezóny problémy pre nim hrať. Veľmi ťažko sme sa proti nim presadzovali, aj keď sme v niektorých fázach mali opticky viac puk alebo viac striel. Tie strely neboli ale dostatočne prudké, tvrdé, prípadne tam neboli dorážky a veľmi dobre to kontrolovali. V rozhodujúcich chvíľach nás pretlačili," uviedol Országh.

"My musíme hľadať hráčov, ktorí budú oveľa viac fyzicky aj mentálne odolnejší a nebudú sa báť chodiť do priestorov, kde to bolí. Play off je aj bolesti, sebaobetovania a v tom bol Hradec ďaleko pred nami. Preto tie prvé dva vyrovnané zápasy dotiahol do víťazného konca," dodal Országh, pre ktorého tím skončila sezóna v sobotu po domácej prehre 1: 5.