Smutná realita obyvateľov detvianskych kotercov: Tento problém pri adopcii psíkov hlási čoraz viac dobrovoľníkov

O adopciu veľkých psov umiestnených v detvianskych kotercoch nemajú ľudia záujem, šteniatka sú však rezervované a osvojené ihneď.

"Málokedy si niekto zoberie veľkého, starého alebo aj chorého psa. Vždy je však nádej," povedala pre TASR dobrovoľníčka Marta Oravcová, ktorej so starostlivosťou o zvieratá v Detve pomáhajú ďalší dvaja dobrovoľníci. Trinásť kotercov v Detve od roku 2019 spravuje občianske združenie (OZ) Zvieratkovo SK. "Naším cieľom je pomáhať najmä týraným a túlavým zvieratám, stále častejšie však ľudia zneužívajú našu činnosť a zbavujú sa psov. Vždy pomôžeme, pretože sa bojíme, kde zviera skončí, keď sa v rodine stane nechceným," vysvetlila predsedníčka OZ Petra Kmeťková s tým, že okrem detvianskych majú ďalších psov aj v dočasných opaterách. "Pre mačky v súčasnosti miesto nemáme, v prípade vážneho stavu však vždy poskytneme pomoc. Momentálne sú u nás tri s vážnymi diagnózami," dodala.

Jedným z mnohých ťažkých prípadov týraných psov je v súčasnosti v detvianskom koterci Alex. "Prišiel k nám v katastrofálnom stave, so všetkými chorobami," spresnila dobrovoľníčka. "Mali sme tu už vychudnutých psov, bez srsti, iba kosť a koža. Mali chrasty po koži a aj im krvácali rany," doplnila. "Používame šampóny, ktorými ich aj štyrikrát za týždeň kúpeme, aby sa im koža uzdravila. Osvedčili sa nám aj prírodné prípravky a aloe vera nápoje," podotkla.

Záujem o adopcie psov sa podľa Kmeťkovej počas pandémie nového koronavírusu znížil. "Vlani sme nemohli absolvovať adopčné podujatia, vďaka ktorým si zvieratá nájdu nový domov. Preto sa znížil aj počet adopcií," zhodnotila s tým, že za šesť rokov fungovania eviduje občianske združenie vyše 3000 adopcií. "Veľakrát sa však stane aj to, že od nás ľudia odídu so psom, po ktorého si pôvodne neprišli. Je to o prvom pohľade a vzájomných sympatiách," poznamenala Oravcová. "Mali sme prípad, že si psa adoptovali a neskôr ho doniesli späť s tým, že mal úzkosť a keď je sám doma, robí zle. Nebolo to dobré riešenie, keď je vôľa, zviera sa dá vychovať," pripomenula.

"Psy nie sú celé dni zavreté v kotercoch, majú výbehy, venčenia, hry, výcvik i socializáciu," podotkla Kmeťková. Venčiť psa z kotercov môže prísť ktokoľvek, pre nový koronavírus je to však s dodržaním opatrení. "Do areálu ľudí nepúšťame, po dohode im psa odovzdáme pri bráne. Samozrejmosťou sú rúška, rukavice alebo dezinfekcia rúk. Prechádzať sa môžu po okolitých horách a lúkach, cesta autom však nie je dovolená," vymenovala dobrovoľníčka s tým, že choré psy na prechádzky nechodia. "Nechcú sa vodiť, nevedia, že im nechceme ublížiť. Neveria ľuďom, boli to týrané psy a stále sa boja," spomenula.

Ľudia môžu zvieratám priniesť do kotercov deky, plachty, obliečky či hračky. "Pomohla by aj materiálna pomoc, drevené dosky, cement, sadrokartón a aj farby, ktoré sú nevyužité. Budujeme zateplené koterce, bude v nich priestor pre psíkov po operáciách, ktoré potrebujú byť v teple. Plánujeme v ňom zriadiť miestnosť pre mačky, veterinárnu miestnosť a vnútornú administratívnu časť," ukončila predsedníčka združenia.