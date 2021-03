Remišová je v koncoch, pozná len dve riešenia koaličnej krízy: Predčasné voľby?!

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vidí dve riešenia na ukončenie vládnej krízy.

Prvým je odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) a predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) zo svojich funkcií a druhým sú predčasné voľby. Povedala to v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike.

„V koalícii sme rokovali desiatky hodín, no momentálne je ten konflikt medzi Matovičom a Sulíkom taký, že vidím len tieto dve riešenia," uviedla Remišová.

"Snažila som sa, čo bolo v ľudských silách, aby som túto koalíciu zachránila," vyhlásila. "Najhorším riešením sú predčasné voľby, ktoré by viedli k dlhotrvajúcemu chaosu," skonštatovala s tým, že by to bola obrovská zrada pre občanov, ktorí dali tejto koalícii dôveru. Druhé riešenie je podľa nej odchod Sulíka, ale aj Matoviča z vlády. "Viem, že je to ľudsky nepríjemné, ale v tomto momente to vidím aj vzhľadom na rokovania ako jediné riešenie," doplnila Remišová.

Vládna kríza sa podľa nej nemôže naťahovať. "Čo sa týka dvoch mojich kolegov, spravili veľké chyby, ale teraz idú urobiť najväčšiu chybu svojho života, a to je rozbiť túto vládu. Bola by to najväčšia chyba, pretože ja si neviem predstaviť, ako by sa dôvera voličov dala obnoviť, ak by strana, ktorá bola dvakrát vo vláde, dvakrát vládu rozbila," vyhlásila s tým, že východiskom je, aby Sulík a Matovič prekonali egá a obnovila sa dôvera voči tejto vláde.

Podpredseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Richard Raši vníma ako riešenie súčasnej situácie rekonštrukciu vlády, ktorá bude podmienená odchodom premiéra z funkcie. Demisiu Mareka Krajčího (OĽaNO) z postu ministra zdravotníctva nepovažuje Raši za dostatočnú.