Mama († 37) troch detí sa predávkovala liekmi proti úzkosti: Zanechala záhadný odkaz

Tri deti, ktoré zúfalo potrebujú po svojom boku mamu, o ňu prišli. Stačil okamih a 37-ročná Carrie sa omylom predávkovala liekmi proti úzkosti, ktoré užívala dlhé roky. Lekári jej už nedokázali pomôcť.

Ako uvádza portál The Sun, priateľ zosnulej ženy Shaun Thompson sa prebudil uprostred noci a naskytol sa mu pohľad, na ktorý do smrti nezabudne. Zúfalo sa snažil aj s jej deťmi zalarmovať pomoc záchranárov, avšak 37-ročná Carrie Oxbury bola na tom tak zle, že zomrela dve hodiny po prevoze do nemocnice. Poslednýkrát vydýchla 6. augusta v roku 2020.

Polícia z anglického grófstva Derbyshire spustila vyšetrovanie. Našli správu, kde bola v dolnej časti podpísaná „mamička“ a písalo sa v nej o jej obrovskej láske k svojim deťom, a to, že boli pre ňu úplne všetkým. Správa bola odoslaná o druhej ráno, čo naznačuje, že bola v tom čase rozrušená a nahnevaná. Predtým mala problémy s autom. Carrie trpela depresiami a úzkosťami od svojich 14 rokov a mala predpísané lieky. Rozsah svojej choroby však pred svojím priateľom tajila.

„Jeden deň je šťastná a na druhý deň je na kolenách. Deň pred smrťou som s ňou krátko hovorila a bola veľmi šťastná. Darilo sa jej v podnikaní, ktoré si vybudovala od nuly a tešila sa na svoju budúcnosť. Neverím, že by si chcela vziať život, pretože až príliš milovala svoje tri deti,“ poznamenala jej trúchliaca mama Debby.

Carrie bola so svojím partnerom Shaunom päť až šesť mesiacov a podľa jeho slov si boli veľmi blízki. „Nevedel som, že užíva nejaké lieky a nikdy nehovorila nič o tom, že by si chcela vziať život,“ povedal Shaun, podľa ktorého práve jej deti boli tie, ktoré ihneď zháňali pomoc záchranárov. „Dve najmladšie vošli do izby a ja som im povedal, aby sa upokojili. Snažil som sa ju dostať do stabilizovanej polohy. Keď som si všimol, že nemá pulz, začal som ju oživovať. Až keď dorazili záchranári, tak som sa dozvedel, že užíva lieky,“ spomína na hrozivé okamihy Shaun.

Koronerka po vyšetrovaní zhodnotila, že príčinou smrti trojnásobnej mamy bola náhodná smrť. „Jedna vec, ktorou som si istá, je to, že veľmi milovala svoje deti a boli jej obrovskou súčasťou. Som si istá, že by nikdy nechcela, aby sa museli vyrovnávať s tým, že si zobrala svoj život,“ ukončila rozprávanie koronerka Alison Mutch.