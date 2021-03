Zaha pred zápasom odmietol pokľaknúť: Tu je jeho vysvetlenie

Útočník Crystal Palace Wilfried Zaha sa stal prvým hráčom Premier League, ktorý nepokľakol na znak solidarity s antirasistickým hnutím.

Stalo sa tak pred sobotňajším zápasom proti West Bromwich Albion Zaha z Pobrežia Slonoviny ostal stáť, zatiaľ čo ostatní jeho spoluhráči z Palace ako aj súperi pokľakli tesne pred výkopom v Selhurst parku.

Prečo sa takto rozhodol? "Moje rozhodnutie postaviť sa na úvod zápasu bolo známe už niekoľko týždňov," uviedol Zaha vo vyhlásení zverejnenom po zápase. "Neexistuje správne alebo nesprávne rozhodnutie, ale osobne mám pocit, že kľačanie sa stalo súčasťou predzápasovej rutiny a momentálne nezáleží na tom, či kľačíme alebo stojíme, niektorí z nás stále zažívajú zneužívanie. Viem, že v zákulisí Premier League sa robí veľa práce, aby sa dali urobiť zmeny. Ja to plne rešpektujem a aj všetkých, ktorí sa na ňom podieľajú. Plne rešpektujem aj svojich spoluhráčov a hráčov v iných kluboch, ktorí naďalej budú kľačať," hovorí útočník pre The Financial Times.

Vyzval tiež na podporu vzdelávania o téme rasizmu na školách, sociálnych sieťach a tvrdé opatrenia voči tým, ktorí ľudí urážajú a ubližujú im.