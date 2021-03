Matovičova koalícia sa otriasa v základoch: Tri scenáre vládnej krízy, ktoré sú v hre!

Čo bude ďalej s vládou Igora Matoviča (47)? Už aj znalci slovenskej politiky si s touto otázku čoraz častejšie nevedia rady.

Po tom, čo sa zdalo, že štvorkoalícia je zachránená pádom ministra zdravotníctva, sa však ozval Matovič, ktorý ešte pred podpisom nového memoranda rozpútal ďalšiu fázu neistoty.

1. pokračovanie koalície s Matovičom na čele

Po tom, čo premiér zaútočil na SaS aj pri oznámení o demisii ministra Mareka Krajčího, dohoda, na ktorej spolupracovali Matovič a Sulík, padla. SaS si môže povedať, že budú pokračovať v koalícii, ale za striktných podmienok o správaní premiéra či jednotlivých ministrov. Skloňuje sa napríklad stopka útočeniu či väčšia miera spolupráce. Pôvodne bolo na stole tzv. memorandum dobrého vládnutia, ktoré to malo zabezpečiť.

2. Požiadavka na výmenu premiéra

Sulík hovoril o konci Matoviča na čele vlády už pred takmer dvomi týždňami, keď sa sputila celá koaličná kríza. Tvrdil, že so šéfom OĽaNO ako premiérom sa nedá pokračovať, keďže je pomstychtivý a jeho štýl vládnutia neudržateľný najmä tým, že vyrába nepriateľov zo všetkých, ktorí ho nejakým spôsobom skritizujú. Napokon SaS od tejto podmienky ustúpila výmenou za koniec ministra zdravotníctva. Teraz môžu túto požiadavku opätovne vzkriesiť.

3. Odchod SaS z vlády do opozície

Tretím variantom je koniec SaS vo vládnej zostave a odchod do opozície, kde by mal Sulík voľnejšiu ruku v kritizovaní smerovania koalície. Pri tomto scenári sa otvára možnosť, že koalícia sa rozpadne, keďže zo strany Za ľudí plánujú odísť niektorí poslanci, ak zostane Matovič premiérom. Nemali by tak väčšinu v parlamente a OĽaNO by zrejme muselo ísť do menšinovej vlády so Sme rodina. Sulík môže trvať na tom, že vládu budú naďalej podporovať z opozície s podmienkou, že im budú prechádzať niektoré zákony.

Koalícia tak zrušila dosiahnutú dohodu, čo na plné ústa v piatok oznámil šéf SaS Richard Sulík. „Štvrtkovou tlačovou besedou Igor Matovič prakticky zrušil dohodu, ktorú sme týždeň tvorili. Sme na bode nula,“ hovoril Sulík s tým, že ho to mrzí, lebo s Matovičom strávil posledné dni veľa času. Ako ďalej s koalíciou má SaS povedať v pondelok dopoludnia po tom, čo sa so straníkmi poradí, či sa vôbec dá vydržať vo vláde s Matovičom na čele. „Po výrokoch Igora Matoviča, ktoré odzneli na štvrtkovej tlačovej besede, považujeme pôvodnú dohodu v koalícii za nulitnú. Musíme začať odznovu a tentoraz na to pôjdeme inak,“ vysvetľoval Sulík pre .týždeň. Matovič na novú krízu od štvrtka nereagoval. Minister financií Eduard Heger povedal, že odchod Krajčího bol jedinou podmienkou pre pokračovanie koalície. „Považujeme túto dohodu za splnenú a veríme, že si už nikto nebude klásť žiadne ďalšie podmienky. Ak sa niekoho tlačová beseda dotkla, tak sa mu ospravedlňujeme,“ dodal. V hre je rovno niekoľko scenárov, ktoré môžu po Sulíkovom oznámení ďalšieho postupu nastať. „Ťažko povedať, ktorý z nich si vyberú, keďže už jednu dohodu zahodili. Môžu sa tak otvoriť nové varianty, ktoré doteraz neboli v hre,“ komentoval analytik Grigorij Mesežnikov.