Povedali to na rovinu: Ako vnímajú Saganov vstup do sezóny cyklistické legendy?

Po štyroch zo siedmich etáp na pretekoch seriálu World Tour Tir­reno - Adriatico má v nohách trojnásobný majster sveta na ceste Slovák Peter Sagan prvých 725 súťažných kilometrov v sezóne.

Po koronavírusovej karanténe je opäť stredobodom pozornosti, aj keď bez pódiového umiestnenia. Na predchádzajúcich ôsmich ročníkoch tu vybojoval 7 etapových víťazstiev a štyrikrát vyhral bodovaciu súťaž. Ako jeho vstup do sezóny vnímajú cyklistické legendy Milan Jurčo a Ján Svorada?

Tourminátor by svoju bilanciu mohol vyšperkovať v pondelňajšej 6. etape, keď sa očakáva hromadný dojazd. Zatiaľ šetrí sily a pripravuje sa na jarné klasiky. „Vidno, že Peter má určité manko v tréningovom procese, že sa pod jeho výkonnosť podpísalo ochorenie COVID-19,“ povedal pre Nový Čas bývalý československý reprezentant Ján Svorada a dodal: „Aj keď na tom nie je fyzicky najlepšie, v úvodnej etape sa snažil dostať sa do záverečného špurtu, čo je pozitívne. Vypúšťa kopce, jazdí na pohodu, ťažšie dojazdy necháva súperom. Jazdí na pocit, aby skôr trénoval, než sa snažil o výsledok. Sú to jeho prvé preteky a jazdí proti súperom, ktorí ich už majú za sebou viacero a sú vo výbornej kondícii. Mám na mysli napríklad van der Poela, van Aerta, Pogačara či Alaphilippa. To sú pretekári, ktorí už majú sezónu rozbehnutú a ich kondícia je niekde úplne inde ako Saganova. Treba nejaký čas počkať, snáď sa Peter rozbehne.“

Podobné názory má aj ďalší bývalý reprezentant Milan Jurčo: „Z jeho doterajšieho vystúpenia mám dobrý dojem. Má o desať štartov menej ako väčšina pretekárov. Etapy so zvlneným terénom sú najlepšie na rozjazdenie sa. Pomaly sa dostáva do tempa, v priebehu etáp sa občas ukazuje aj v popredí pelotónu. Aj keď mu choroba zobrala niekoľko percent výkonnosti, ako superšportovcovi mu ich ešte zostáva dosť aj na preteky. Môžeme byť spokojní. O dobrý výsledok by sa už mohol pokúsiť v pondelňajšej rovinatej etape“.

Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií by sa mal Peter Sagan postaviť na štart ďalších pretekov World Tour Miláno - San Remo v sobotu 20. marca. Rozbalí to tam naplno?