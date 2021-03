Vlhová prehovorila po bojovnom výkone: Čo mala v hlave pred druhým kolom?

Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila 8. miesto v sobotňajšom slalome Svetového pohára vo švédskom Aare a udržala sa na čele hodnotenia disciplíny.

Vzhľadom na okolnosti je to pre 25-ročnú Liptáčku výborný výsledok, keď v prvej jazde spravila hneď v úvode obrovskú chybu a takmer vypadla. Po prvom kole ju klasifikovali až na 27. mieste so stratou 2,95 sekundy na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú. V druhom kole šla Vlhová ako štvrtá a napriek menším chybám dosiahla na ešte pomerne nezničenej trati výborný čas, na prvej priečke potom figurovala až do jazdy Nórky Kristiny Rissovej-Johanessenovej, po prvom kole siedmej pretekárky. Za ôsmu priečku si Slovenka pripísala 32 bodov do hodnotenia slalomu aj celkového poradia SP. Vlhová v druhom kole predviedla najrýchlejšiu jazdu.

"V druhom kole som musela poriadne riskovať. Nemala som čo stratiť, preto som všetko stavila na jednu kartu. Chcela som zo seba vydať maximum. A potom som už mohla len čakať, ako to dopadne," povedala Vlhová po druhom kole podľa webu laola1.at.

"Petra v druhom kole dala do jazdy veľa rizika. Sneh bol asi dosť mäkký a trochu jej tak chýbala ľahkosť. Možno ju to trochu brzdilo a stálo ešte lepší čas. Urobila však presne to, čo mala a posunula sa dosť dopredu. Katharina Liensbergerová si dnes absolútne zaslúžila víťazstvo, pretože Mikaele Shiffrinovej chýbala agresivita, akú ukázala Rakúšanka. Vo Svetovom pohári nie je nič rozhodnuté. Bude to ešte poriadne napínavé," povedala niekdajšia slovenská reprezentantka Veronika Velez-Zuzulová v prenose RTVS.